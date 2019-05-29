مقاومت مسیر آزادسازی قدس/ معامله نافرجام قرن نماد جاهلیت مدرن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با دعوت از آحاد ملت ایران برای حضور پرشور و حماسی در راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس؛ معامله نافرجام قرن را نماد جاهلیت مدرن و سند رسوایی مدعیان دموکراسی و حقوق ملت‌ها دانست.

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخشی از این بیانیه آمده است: اقدام انقلابی، راهبردی، حکیمانه و آینده نگرانه حضرت امام خمینی (ره) در نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان" روز جهانی قدس"، در چهل سالگی خود با جهانی سازی "حمایت از فلسطین" و "آرمان آزادسازی قدس شریف" در نقطه اوج و بلوغ، امروز آحاد جوامع و ملل حق طلب، آزاده و ظلم ستیز را با خود همراه ساخته است و بیش از هر زمان دیگری نظام سلطه و صهیونیسم به ویژه رژیم پلید حاکم بر ایالات متحده آمریکا و پادوهای منطقه‌ای آن را نگران و هراسناک کرده است.

این بیانیه می‌افزاید: قصه پرغصه فلسطین که با طرح "معامله قرن" و شکل گیری اراده‌ای شوم و خیانت بار وارد مرحله نوینی شده است، امروز انتفاضه فلسطین را فراتر از سرزمین‌های اشغالی به انتفاضه جهانی و بین المللی تبدیل کرده است.

این بیانیه در ادامه طرح معامله قرن را نماد جاهلیت مدرن، سند رسوایی مدعیان دروغین دموکراسی و حقوق ملت‌ها و وسیله‌ای برای نابودی فلسطین و به فراموشی سپردن آرمان بلند قدس شریف و امنیت سازی دائمی برای رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی، توصیف و تصریح کرده است: به یاری خداوند توطئه ۷۰ ساله نظام سلطه و صهیونیسم ضد فلسطین به برکت مقاومت مردم مظلوم و بی‌دفاع آن و هوشمندی و حمایت‌های امت اسلامی به ویژه ملت ایران خنثی و هم اینک تفکر مقاومت اسلامی بر اساس وحدت، اخوت و بیداری اسلامی از آفریقا تا مدیترانه و فراتر از جغرافیای منطقه در قلب اروپا و آمریکا معادله مقاومت برابر استکبار و سلطه گری را در افق هزاره سوم، نویدبخش تحقق شعار راهبردی حضرت امام (ره) در "حذف اسرائیل از صفحه روزگار "گردیده است.

در این بیانیه تاکید شده است: "گفتمان مقاومت " و "حمایت فلسطین محور" که عمق راهبردی آن امروز جهانی شده است، تنها راه حل مسئله فلسطین را اخراج اشغالگران و برچیدن بساط صهیونیست‌ها از سرزمین‌های اشغالی و بازگشت آوارگان فلسطین برای خلق انتخاباتی آزاد و تحقق اراده آنان در تعیین سرنوشت خود می‌داند و هرگونه طرح و اقدامی که با این موضوع حق و قانونی فاصله داشته باشد را شکست خورده و بازی در زمین اشغالگران قدس و حامیان پلید آن می‌داند.

این بیانیه در پایان با دعوت از اقشار و آحاد ملت مؤمن، انقلابی و رشید ایران اسلامی برای حضور با شکوه، پرشور و دشمن شکن در راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس و تجدید عهد با آرمان فلسطین و قدس شریف و بر حذر داشتن سران کشورهای اسلامی و عربی از شرکت در کنفرانس بحرین -که توطئه بزرگ و جدید لابی صهیونیستی، امریکایی و سعودی در راستای طرح معامله قرن است- آورده است: به فضل الهی و به برکت هوشمندی، هوشیاری و بصیرت ملت ایران، راهپیمایی سراسری روز قدس در جای جای میهن اسلامی در لبیک به ندای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) صحنه حمایت ایرانیان از فلسطین مظلوم و بیزاری آنان از رژیم صهیونیستی و جبهه حامی اسرائیل واقع و نشان خواهد داد "مقاومت " مسیر اصلی آزادسازی قدس بوده و رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین طرح معامله قرن و خائنینی که در پازل عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نقش‌آفرین و بازیگر شده اند را با پاسخ‌های قاطع و پشیمان کننده مواجه می‌سازند.