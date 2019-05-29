سبک و روش صحیح زندگی در جامعه ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای سلامت شهرستان گناوه با دستور کار هماهنگی اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون بالا اظهار داشت: آنچه که در بحث سلامت جسم و روان بسیار مهم و تأثیر گذار است شیوه و سبک زندگی انسان است که در کنترل امراض غیر واگیر نیز نقش مهمی دارد.

وی افزود: بسیاری از این امراض و بیماری‌های غیر واگیر به دلیل عدم تحرک کافی انسان است و اگر بتوان در جامعه ورزش و تحرک را ترویج کرد به کنترل این نوع بیماری‌ها کمک شایانی می‌شود.

وی گفت: شیوه و سبک زندگی امروزی و عدم تحرک کافی و ورزش باعث افزایش این امراض شده است و نه تنها کنترل فشار خون بلکه سایر بیماری‌ها مانند دیابت هم جدی است که سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: امید است بتوان با آموزش و اطلاع رسانی گسترده و با تغییر سبک و روش زندگی و ترویج فرهنگ چگونه زیستن به خانواده‌ها هر چه بیشتر این بیماری‌ها را در جامعه کاهش داد.

وی گفت: بحث بهداشت از موارد بسیار و ضروری مهم است و باید وضعیت بهداشت هم با توجه به نزدیکی به فصل تابستان جدی گرفته شود تا جامعه سالم داشته باشیم.

رکنی حسینی با تقدیر از همه دست اندر کاران که در راستای سلامت و بهداشت جامعه تلاش می‌کنند تقدیر کرد.