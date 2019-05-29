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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۸:۰۰

به منظور ترویج فرهنگ دوچرخه سواری؛

تعدادی دوچرخه به دانش آموزان شهر قدس اهدا شد

تعدادی دوچرخه به دانش آموزان شهر قدس اهدا شد

قدس- رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهرقدس از اهدای تعدادی دوچرخه به دانش آموزان این شهرستان به منظور ترویج فرهنگ دوچرخه سواری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب آذربرا در حاشیه مراسم اهدای دوچرخه به دانش آموزان که با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قدس برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: ورزش، موجب نشاط، شادابی و سلامتی جامعه می‌شود، دانش آموزان می‌توانند از سنین کم با آموزش صحیح و استفاده از دوچرخه بدن و جامعه سالم و هوای پاک داشته باشند.

وی افزود: ترویج فرهنگ دوچرخه سواری، راهکاری اساسی در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و حجم ترافیک شهری دارد.

آذربرا ضمن تقدیر از این حرکت سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری گفت: این سازمان با این حرکت سهم چشمگیری در فرهنگ سازی دوچرخه‌سواری داشته و همه دستگاه‌ها باید در کنار هم تلاش کنند تا روزی برسد که نیمی از وسایل نقلیه خیابان‌های شهر، دوچرخه باشد.

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهرقدس با تاکید بر اینکه فعالیت ورزشی و به ویژه دوچرخه سواری حق قانونی هر شهروند است، خاطرنشان کرد: هیچکس در هیچ جایگاهی حق ندارد که این حق را از شهروندان سلب کند.

کد مطلب 4629011

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