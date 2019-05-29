تعدادی دوچرخه به دانش آموزان شهر قدس اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب آذربرا در حاشیه مراسم اهدای دوچرخه به دانش آموزان که با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قدس برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: ورزش، موجب نشاط، شادابی و سلامتی جامعه می‌شود، دانش آموزان می‌توانند از سنین کم با آموزش صحیح و استفاده از دوچرخه بدن و جامعه سالم و هوای پاک داشته باشند.

وی افزود: ترویج فرهنگ دوچرخه سواری، راهکاری اساسی در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و حجم ترافیک شهری دارد.

آذربرا ضمن تقدیر از این حرکت سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری گفت: این سازمان با این حرکت سهم چشمگیری در فرهنگ سازی دوچرخه‌سواری داشته و همه دستگاه‌ها باید در کنار هم تلاش کنند تا روزی برسد که نیمی از وسایل نقلیه خیابان‌های شهر، دوچرخه باشد.

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهرقدس با تاکید بر اینکه فعالیت ورزشی و به ویژه دوچرخه سواری حق قانونی هر شهروند است، خاطرنشان کرد: هیچکس در هیچ جایگاهی حق ندارد که این حق را از شهروندان سلب کند.