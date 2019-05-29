یک پاسگاه امنیتی در افغانستان به دست طالبان افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، مقامات امنیتی ولایت غور افغانستان اعلام کردند که حمله طالبان به یک پاسگاه امنیتی در این ولایت موجب درگیری چندساعته میان دو طرف گردید.

بر اساس اعلام این منابع، طالبان پس از این درگیری موفق شد پاسگاه امنیتی مذکور که برای محافظت از منار جام بود را به تصرف خود دربیاورد.

به گفته سید ضیا حسینی مسئول امور امنیتی ولایت غور، طالبان با جمع آوری ده‌ها جنگجو از مناطق هم جوار، این پاسگاه را مورد حمله قرار داده و محاصره کرده و پس از ساعت‌ها درگیری بیش از ۲۵ نفر از جنگجویان طالبان کشته شده اند.

بر اساس اعلام وی، ۳ نیروی امنیتی افغانستان در این درگیری کشته و ۳ نیروی دیگر نیز زخمی شدند.