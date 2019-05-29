فعالیت ۶۴ تیم امدادی گلستان در شب های قدر/ خدمات دهی به ۳۲۳ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی هروی بعدازظهر چهارشنبه در خصوص پوشش امدادی شب قدر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با شب های قدر، عوامل امدادی جمعیت هلال احمر گلستان مراسم شب های قدر را در سراسر استان پوشش دادند.

وی اضافه کرد: در شب های احیا ۲۵۶ نیروی عملیاتی هلال احمر در قالب ۲۲۶ نجاتگر داوطلب و ۳۰ پرسنل خدمات امدادی با بکارگیری ۱۹ آمبولانس، موتور آمبولانس، خودروی کمکدار سبک و خودروی حمل نیرو اقدام به خدمات رسانی به مردم روزه دار کردند.

هروی افزود: خدمات امدادی شب قدر با توان امدادی ۶۴ تیم عملیاتی امداد و نجات جاده ای و ۲۲ تیم توانای خواهران به شب زنده داران ارائه شد.

وی خاطر نشان کرد: جمعیت هلال احمر گلستان در شب های قدر به ۳۲۳ نفر امدادرسانی کردند که از این تعداد هفت نفر به صورت سرپایی درمان و سه نفر هم به مرکز درمانی منتقل شدند.