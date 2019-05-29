  1. استانها
  2. گلستان
۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۸:۰۶

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان خبرداد:

فعالیت ۶۴ تیم امدادی گلستان در شب های قدر/ خدمات دهی به ۳۲۳ نفر

فعالیت ۶۴ تیم امدادی گلستان در شب های قدر/ خدمات دهی به ۳۲۳ نفر

گرگان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از فعالیت ۶۴ تیم امدادی در شب های قدر در گلستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی هروی بعدازظهر چهارشنبه در خصوص پوشش امدادی شب قدر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با شب های قدر، عوامل امدادی جمعیت هلال احمر گلستان مراسم شب های قدر را در سراسر استان پوشش دادند.

وی اضافه کرد: در شب های احیا ۲۵۶ نیروی عملیاتی هلال احمر در قالب ۲۲۶ نجاتگر داوطلب و ۳۰ پرسنل خدمات امدادی با بکارگیری ۱۹ آمبولانس، موتور آمبولانس، خودروی کمکدار سبک و خودروی حمل نیرو اقدام به خدمات رسانی به مردم روزه دار کردند.

هروی افزود: خدمات امدادی شب قدر با توان امدادی ۶۴ تیم عملیاتی امداد و نجات جاده ای و ۲۲ تیم توانای خواهران به شب زنده داران ارائه شد.

وی خاطر نشان کرد: جمعیت هلال احمر گلستان در شب های قدر به ۳۲۳ نفر امدادرسانی کردند که از این تعداد هفت نفر به صورت سرپایی درمان و سه نفر هم به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 4629015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها