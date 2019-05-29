ملت ایران در روز قدس پاسخ شرارت های دشمن را می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم، عصر امروز در مراسم ترتیل خوانی قرآن کریم در مصلی امام خمینی (ره) اظهار داشت: در جنگ احد، دشمن شکست خورده از منطقه ای که نیروهای اسلام به دنبال غنائم رفته بود، حمله کرده و پیروز شد، تا جایی که جان پیامبر در معرض خطر قرار گرفت و بسیاری از مسلمانان پا به فرار گذاشتند، پس از پایان جنگ، مسلمانان از پیامبر انتقاد می کردند که مگر خدا به ما وعده پیروزی نداده بود؟

وی افزود: آیه ای نازل شد و فرمود: وعده پیروزی الهی حتمی است اما سستی و نزاع و نافرمانی عامل شکست شما شد.

امام جمعه تبریز مقاومت و دوری از وسوسه دنیوی را رمز پیروزی در برابر دشمن دانست و تصریح کرد: ما اگر به الگوی مقاومت و بیداری اسلامی و شکست سیاسی آمریکا در منطقه و زمین گیر شدن همکاران خائن آمریکا و گسترش حضور قدرتمندانه سیاسی خود پی ببریم و از تجربیات گذشته درس بگیریم و به وسوسه های مالی و مقامی و تهدیدها بی اهمیت باشیم، بدانیم دشمن رفتنی است.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم ادامه داد: اینکه ما خودمان را در معرض تهدیدهای دشمن قرار می دهیم دشمن می تواند به اهداف خود برسد اما ما باید به این اصل باور داشته باشیم که دشمن در حال رفتن است و هرگز خود را نباید ببازیم.

وی در ادامه بر ضرورت مشارکت حداکثری در راهپیمایی روز قدس تاکید کرد و اظهار داشت: هر سال قبل از روز قدس و ۲۲ بهمن، توطئه هایی از ناحیه دشمنان بر کشور ما تحمیل می شود تا راهپیمایی این روزها را تحت الشعاع قرار دهد، اما ملت ما در روز قدس امسال نیز حضور باشکوهی خواهند داشت.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در پایان افزود: ملت ایران، پاسخ شرارت ها و توطئه های دشمنان و رژیم اشغالگر قدس را خواهند داد و نه تنها در داخل ایران بلکه فریادهای «مرگ بر اسرائیل» در سراسر دنیا و در کشورهای اسلامی طنین انداز خواهد شد.