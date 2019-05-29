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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۸:۰۶

رییس شورای اسلامی شهرقدس تاکید کرد؛

لزوم حل مشکل اورژانس شهر قدس توسط مسئولان اورژانس استان تهران

لزوم حل مشکل اورژانس شهر قدس توسط مسئولان اورژانس استان تهران

قدس- رییس شورای اسلامی شهرقدس بر لزوم حل مشکل اورژانس شهر قدس توسط مسئولان اورژانس استان تهران تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین چناقچی عصر چهارشنبه در جلسه رسمی ۱۶۵ شورای اسلامی شهرقدس طی سخنانی اظهار داشت: شهرقدس یکی از متراکم ترین شهرهای کشور از نظر جمعیتی است و به همین دلیل نیاز به ارائه خدمات ویژه اورژانس دارد.

وی افزود: با گذشت ده سال از شهرستان شدن قدس، و همراهی شورا و شهرداری در خصوص احداث پایگاه های اورژانس هنوز خدمات متناسب با نیاز شهر و شهروندان نشده است.

چناقچی ادامه داد: متاسفانه هنوز سامانه اورژانس ما استانی است و همین امر سبب تاخیر در حضور اورژانس در مواقع ضروری می شود و در نهایت با در خطر انداختن جان مردم موجب نارضایتی شهروندان شده است.

رییس شورای اسلامی شهرقدس بیان داشت: در این منطقه شماره گیری ۱۱۵ و برقرای ارتباط به سختی انجام می گیرد و پاسخ گویی از شهریار و یا کرج بر قرار می شود و تا پیدا کردن مسیر زمان طلایی کمک به حادثه دیدگان از دست می رود وتاکنون شاهد از دادن تعدادی از شهروندان شهر قدس بوده ایم.

رییس کمیسیون صنایع، اصناف و جذب مشارکت‌های شورای اسلامی شهر قدس گفت: مسئولان و شهروندان قدس خواهان مستقل شدن سامانه اورژانس قدس هستیم، انتظار داریم همانطور که ما در تهیه ایستگاه و تجهیز آن کوشا بودیم اورژانس نیز این مشکل را مرتفع کنند.

کد مطلب 4629018

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