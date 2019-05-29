لزوم حل مشکل اورژانس شهر قدس توسط مسئولان اورژانس استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین چناقچی عصر چهارشنبه در جلسه رسمی ۱۶۵ شورای اسلامی شهرقدس طی سخنانی اظهار داشت: شهرقدس یکی از متراکم ترین شهرهای کشور از نظر جمعیتی است و به همین دلیل نیاز به ارائه خدمات ویژه اورژانس دارد.

وی افزود: با گذشت ده سال از شهرستان شدن قدس، و همراهی شورا و شهرداری در خصوص احداث پایگاه های اورژانس هنوز خدمات متناسب با نیاز شهر و شهروندان نشده است.

چناقچی ادامه داد: متاسفانه هنوز سامانه اورژانس ما استانی است و همین امر سبب تاخیر در حضور اورژانس در مواقع ضروری می شود و در نهایت با در خطر انداختن جان مردم موجب نارضایتی شهروندان شده است.

رییس شورای اسلامی شهرقدس بیان داشت: در این منطقه شماره گیری ۱۱۵ و برقرای ارتباط به سختی انجام می گیرد و پاسخ گویی از شهریار و یا کرج بر قرار می شود و تا پیدا کردن مسیر زمان طلایی کمک به حادثه دیدگان از دست می رود وتاکنون شاهد از دادن تعدادی از شهروندان شهر قدس بوده ایم.

رییس کمیسیون صنایع، اصناف و جذب مشارکت‌های شورای اسلامی شهر قدس گفت: مسئولان و شهروندان قدس خواهان مستقل شدن سامانه اورژانس قدس هستیم، انتظار داریم همانطور که ما در تهیه ایستگاه و تجهیز آن کوشا بودیم اورژانس نیز این مشکل را مرتفع کنند.