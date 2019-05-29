۶۷۰سارق و توزیع کننده موادمخدر طی یک ماه اخیر در اراک دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر مختاری در تشریح این خبر اظهار داشت: در یک ماه اخیر با طرح ریزی و در روند تحقیقات جامع پلیسی، ۲۱۲ نفر سارق در سطح شهرستان اراک دستگیر شدند و ۳۳۹ فقره انواع سرقت از آنان کشف شد.

مختاری همچنین با اشاره به کشف ۵ کیلو و ۲۰۰ گرم انواع مواد مخدر در این مدت، در پاک سازی نقاط جرم خیز شهرستان اراک افزود: به منظور مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر، ۴۵۸ نفر در حوزه جرایم مرتبط با مواد مخدر در یک ماهه اخیر در عملیات های ماموران انتظامی این شهرستان دستگیر و پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شدند.

این مقام انتظامی در پایان با قدردانی از مشارکت شهروندان در اجرای مأموریت های مختلف پلیسی، از آنان خواست تا هرگونه اخبار و اطلاعات را در زمینه فعالیت مجرمان و برهم زنندگان نظم و امنیت، از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.