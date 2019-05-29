به گزارش خبرگزاری مهر، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان امروز چهارشنبه در مصاحبه با تی آنلاین درخصوص تنش میان دو کشور آمریکا و ایران گفت که میزان تنش میان تهران و واشنگتن بزرگ‌ترین خطر موجود است.

وزیر خارجه آلمان در این خصوص گفت که آمریکا و ایران هر دو اصرار می‌کنند که خواهان جنگ نیستند؛ هر دو طرف می‌دانند (چنین چیزی چه معنایی دارد.

هایکو ماس در ادامه خوستار مذاکره میان تمامی طرف ها شده تا از این طریق، اطمینان حاصل شود که در صورت روی دادن اتفاقات پیش‌بینی نشده‌، «راه تماس و ارتباطی را می‌توان سریعاً برقرار کرد».

وی در این مصاحبه، تشنج‌زدایی را «ضروری‌تر» از همیشه خواند و گفت که انتظار می‌رود تمامی طرفین برای رسیدن به این هدف تلاش کنند.

وزیر خارجه آلمان اضافه کرد که اتحادیه اروپا در زمینه توافق هسته‌ای «بسیار وحدت نظر دارد».

رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر عدم انجام تعهدات از سوی طرف اروپائی برجام نیز ادعا کرد که حفظ توافق هسته‌ای یک سال پس از خروج آمریکا، کار آسانی نخواهد بود.

او در پایان گفت که اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ خواهد کوشید.

گفتنی است، در ۱۸ اردیبهشت ماه و در سالگرد نقض یکجانبه برجام توسط آمریکا بر خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که برخی اقدامات خود در ارتباط با برجام را متوقف کرده و فرصتی ۶۰ روزه به کشورهای باقی مانده در توافق می‌دهد تا به تعهدات بانکی و مالی خود عمل کنند.

این در حالی است که در ۸ ماه می سال ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷) دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر خروج یکجانبه واشنگتن از برجام را همراه با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد.