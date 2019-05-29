به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مروی در آستانه روز جهانی قدس با صدور پیامی از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد.

در بخشی از این پیام آمده است: ماه مبارک رمضان، ماه بندگی و عبادت، ایستادگی و مقاومت و ماه مبارزه با شیطان درون و بیرون، به واپسین روزهای خود رسیده و بار دیگر امت واحده اسلام در پاسخ به ندای جهانی معمار کبیر انقلاب اسلامی؛ حضرت امام خمینی (ره)، با استعانت به آیات تابناک قرآن کریم و فرمایشات پیامبر اکرم (ص) و خاندان مطهر ایشان و در پرتو رهبری خردمندانه امام جامعه اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، خروش و خیزش جهانی خود که همانا پیام رمضان است، علیه ظلم، استبداد و استکبار به منصه ظهور خواهند رساند و این حقیقت روشن را که «قدس شریف»، متعلق به امت اسلام و همه بشریت است و بیداری و یکپارچگی مسلمانان در سراسر جهان، آن را به دامن امت اسلامی بازخواهد گرداند، یک صدا فریاد خواهند زد.

این شور و حق طلبی عظیم در شرایطی به اوج خود نزدیک می‌شود که دنیای استکبار و سردمداران سلطه، از یک سو با نقشه‌های تفرقه افکنانه خود که این بار در قالب طرح شوم «معامله قرن» جلوه کرده است، سودای به خاموشی کشاندن نهضت‌های اسلامی را در سر می‌پرورانند و از سوی دیگر، با توسل به فریب و دغل‌کاری و تبلیغات گسترده برای ایران هراسی، سعی در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برای عقب‌نشینی از آرمان‌های متعالی خود دارند اما چه باک که امسال نیز با حضور باشکوه امت در راهپیمایی «روز جهانی قدس»، همه با هم آزادی قبله اول مسلمین و رهایی ملت مظلوم فلسطین را فریاد زده و همچون همیشه خواب‌های واهی استکبار را آشفته و پشتوانه عزت و اقتدار کشور عزیزمان را محکم‌تر خواهیم ساخت.

از مردم مؤمن و روزه‌دار و همیشه در صحنه، به‌ویژه حضرات آیات، علمای اعلام و روحانیت معظم، خانواده‌های معزز شهدا و ایثارگران، مسؤولان، دانشگاهیان، فرهنگیان و اصناف دعوت می‌کنم تا با حضور شکوهمند خود در راهپیمایی «روز جهانی قدس»، با شکوه‌تر از همیشه و سرشار از معنویت ماه مبارک رمضان، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، ندای آزادی مسلمانان و اماکن مقدسه مسلمین را سر داده و بار دیگر دشمنان اسلام و انقلاب را ناامید کنند.