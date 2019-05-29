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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۹:۲۳

انتخابات پارلمانی در غزنی و شوراها در افغانستان برگزار نمی‌شود

انتخابات پارلمانی در غزنی و شوراها در افغانستان برگزار نمی‌شود

کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد: انتخابات پارلمانی در غزنی و شوراهای ولایتی در سراسر افغانستان برگزار نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، کمیسیون انتخابات افغانستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که تنها قادر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه مهر امسال است.

در بیانیه صادره از سوی کمیسیون مذکور در این خصوص آمده است که به علت کمبود منابع مالی، وقت و مسائل فنی قادر به برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی و انتخابات شوراهای ولایتی در سراسر افغانستان نیست.

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این خصوص گفت: این نهاد در ششم مهر امسال فقط قادر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.

وی در ادامه افزود: برای برگزاری ۲ انتخابات شورای ولایتی و مجلس نمایندگان ولایت غزنی، بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد.

این درحالیست که پیشتر کمیسیون انتخابات افغانستان زمان برگزاری انتخابات شورای ولایتی و انتخابات مجلس نمایندگان ولایت غزنی را نیز ٦ مهر امسال اعلام کرده بود.

کد مطلب 4629062

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