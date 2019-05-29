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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۹:۱۶

مدیرعامل آتش نشانی شیراز:

۱۵۸ نفر نیروی جدید در آتش نشانی شیراز استخدام می شوند

۱۵۸ نفر نیروی جدید در آتش نشانی شیراز استخدام می شوند

شیراز _ مدیر عامل سازمان آتش نشانی شیراز از استخدام ۱۵۸ نفر نیروی جدید در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی قانع عصر چهارشنبه در نشست خبری برنامه های آتش نشانی شیراز، گفت: پس از ۲ سال پیگیری مستمر موفق به اخذ مجوز استخدام ۱۵۸ نفر نیروی جدید در سازمان آتش نشانی شیراز شدیم که از این میزان سهمیه ۱۱۰ نفرنیروی عملیاتی آتش نشان و ۴۸ نفر راننده آتش نشان پس از آزمون کتبی و مراحل گزینش و تست پزشکی نفرات برگزیده جذب سازمان آتش نشانی خواهند شد.

وی با بیان اینکه ما در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس در رسته‌های آتش نشان، راننده آتش نشان جذب نیرو خواهیم داشت افزود: شرایط سنی آزمون از ۲۵ تا ۳۰ سال می‌باشد و تمامی ۱۵۸ نفر از بین آقایان جذب خواهیم داشت و رشته‌ها و شرایط جذب از طریق سایت مربوطه و سایت همیاری شهرداری‌ها بصورت کامل اطلاع رسانی خواهد شد.

قانع خاطر نشان کرد: تاریخ درج آگهی و شروع ثبت نام ۱۸/‏۳/‏۹۸ می‌باشد و در ۲۸ تیرماه سال جاری آزمون کتبی بصورت سراسری و کشوری برگزار خواهد شد و براساس دستور العمل برگزیدگان جهت آزمون عملی و طب کار و در پایان پذیرفته شدگان به هسته گزینش جهت انتخاب نهایی معرفی خواهند شد و امیدواریم بتوانیم با توجه به کمبود شدید نیروتا پایان سال جاری از نیروهای جدید استفاده کنیم.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی در پایان افزود: در آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی که در تیرماه سال جاری برگزار می‌گردد ،۲۵ درصد سهمیه به خانواده معزز شهدا و ایثارگران تعلق گرفته شده است که با توجه به روحیه ایثارگری این عزیزان بتوانیم در سازمان آتش نشانی در خدمت این عزیزان باشیم و ما این افتخار را داریم که هم اکنون تعداد ۶۰ نفر از فرزندان شهدا و ایثارگران در سازمان آتش شیراز مشغول به خدمت هستند و از حضور با برکت آنها استفاده می‌کنیم.

کد مطلب 4629063

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