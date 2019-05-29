۱۵۸ نفر نیروی جدید در آتش نشانی شیراز استخدام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی قانع عصر چهارشنبه در نشست خبری برنامه های آتش نشانی شیراز، گفت: پس از ۲ سال پیگیری مستمر موفق به اخذ مجوز استخدام ۱۵۸ نفر نیروی جدید در سازمان آتش نشانی شیراز شدیم که از این میزان سهمیه ۱۱۰ نفرنیروی عملیاتی آتش نشان و ۴۸ نفر راننده آتش نشان پس از آزمون کتبی و مراحل گزینش و تست پزشکی نفرات برگزیده جذب سازمان آتش نشانی خواهند شد.

وی با بیان اینکه ما در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس در رسته‌های آتش نشان، راننده آتش نشان جذب نیرو خواهیم داشت افزود: شرایط سنی آزمون از ۲۵ تا ۳۰ سال می‌باشد و تمامی ۱۵۸ نفر از بین آقایان جذب خواهیم داشت و رشته‌ها و شرایط جذب از طریق سایت مربوطه و سایت همیاری شهرداری‌ها بصورت کامل اطلاع رسانی خواهد شد.

قانع خاطر نشان کرد: تاریخ درج آگهی و شروع ثبت نام ۱۸/‏۳/‏۹۸ می‌باشد و در ۲۸ تیرماه سال جاری آزمون کتبی بصورت سراسری و کشوری برگزار خواهد شد و براساس دستور العمل برگزیدگان جهت آزمون عملی و طب کار و در پایان پذیرفته شدگان به هسته گزینش جهت انتخاب نهایی معرفی خواهند شد و امیدواریم بتوانیم با توجه به کمبود شدید نیروتا پایان سال جاری از نیروهای جدید استفاده کنیم.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی در پایان افزود: در آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی که در تیرماه سال جاری برگزار می‌گردد ،۲۵ درصد سهمیه به خانواده معزز شهدا و ایثارگران تعلق گرفته شده است که با توجه به روحیه ایثارگری این عزیزان بتوانیم در سازمان آتش نشانی در خدمت این عزیزان باشیم و ما این افتخار را داریم که هم اکنون تعداد ۶۰ نفر از فرزندان شهدا و ایثارگران در سازمان آتش شیراز مشغول به خدمت هستند و از حضور با برکت آنها استفاده می‌کنیم.