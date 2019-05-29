تمهیدات لازم برای اجرای طرح کنترل فشارخون در گناوه اندیشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک نژاد عصر چهارشنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی این شهرستان اطهار داشت: در شهرستان گناوه به منظور اجرای مطلوب طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا تمهیداتی و برنامه ریزی هایی اندیشیده شده و اطلاع رسانیهایی نیز صورت گرفته است.
فرماندار گناوه گفت: خانه سمنها، فعالان اجتماعی، ائمه جمعه گناوه و ریگ و ائمه جمعه اهل تسنن، وعاظ دینی در مساجد و تکایا اهداف طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا را به مردم اطلاع رسانی کنند.
وی اظهار داشت: اطلاع رسانی چهره به چهره از مواردی مهم است که میتوان در جمعهای مختلف این طرح را از این طریق نیز اطلاع رسانی کرد و نشر بنر و پلاکارد و پوستر، پخش کلیپهایی از طریق فضای مجازی نیز در دستور باشد.
فرماندار گناوه با تاکید بر نقش رسانهها در اطلاع رسانی این طرح خاطرنشان کرد: رسانههای شهرستان همواره در کنار مسئولان و مردم در موارد مختلف حضوری فعال دارند و انتظار میرود در زمینه اطلاع رسانی طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا نیز تلاش کنند.
وی بیان کرد: با اشاره به اینکه همه ادارات شهرستان آمادگی کامل برای اجرای این طرح را دارند اضافه کرد: حضور مسئولان در ایستگاهها باعث دلگرمی مسئولان اجرای طرح میشود که لازم است مدنظر قرار گیرد.
پاک نژاد گفت: دستگاههای اجرایی، دهیاریها و شورای اسلامی روستاها در زمینه اجرای طرح با شبکه بهداشت هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند و شهرداریهای گناوه و ریگ امکانات لازم را در اختیار شبکه بهداشت قرار دهند و بخصوص بیلبوردهای تبلیغاتی در ورودیهای شهرها مدنظر باشد.
فرماندار گناوه تصریح کرد: جهت امنیت پایگاههای اجرای طرح با نیروی انتظامی مکاتبه شود و برای کمیته امداد و بهزیستی و درمانگاه تأمین اجتماعی با توجه به تعداد زیاد مراجعه کننده پایگاه در نظر گرفته شود و افرادی مستقر شوند.
فشار خون بالا قاتل خاموش است
رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه نیز گفت: بیماری فشار خون بالا قاتل خاموش است که زمینه ساز بیماریهای قلبی و عروقی است.
محمد باز یاری افزود: این مجموعه برنامه ریزی لازم برای هرچه بهتر اجرای این طرح انجام داده و مراکز درمانی در سطح شهر و روستاهای شهرستان آمادگی کامل دارند.
وی بیان کرد: در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا از افراد بالای ۳۰ سال فشار خون گرفته و بررسی و اندازه گیری میشود و افرادی که از بیماری خود اطلاع ندارند در این طرح شناسایی شده و جهت ادامه درمان راهنمایی میشوند.
وی تصریح کرد: اجرای این طرح باعث بالا بردن سواد اجتماعی و سلامت جامعه و افزایش خود مراقبتی شده تا افراد برای سلامت خود ارزش قائل شوند و بتوانند پیگیر وضعیت سلامت خود باشند.
بازیاری اضافه کرد: فراخوان و اطلاع رسانی این طرح از طریق رسانهها، صدا و سیما، فضای مجازی، کلیپها و نصب بنر و پلاکارد و پوستر در مجامع عمومی آغاز شده که تا پایان اجرای طرح ادامه مییابد.
وی یادآور شد: از شورای اداری و سلامت شهرستان انتظار داریم که این شبکه را در اجرای هرچه مطلوبتر طرح یاری کنند تا جمعیت تحت پوشش به خوبی از آن بهره برده و شهرستان در جایگاه خوبی قرار گیرد.
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