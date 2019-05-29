حامی یابی برای ۶۲۰۰ نفر یتیم و فرزندان محسنین در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با خیرین شهر آبپخش شهرستان دشتستان اظهار داشت: امسال به لطف خداوند و نگاه خیرخواهان خیرین، شاهد توجه خوبی به موضوع انفاق، نوعدوستی و احسان صورت گرفت که جای تقدیر است.

وی افزود: ابعاد ماه رمضان به شکل فردی بسیار ارزشمند است اما در بخش عمومی این ماه نیز که برگرفته از سیره انبیاء و به خصوص مولی حضرت علی (ع) است شاهد دستگیری و کمک به فقرا و نیازمندان هستیم که در سطح استان و شهر ابپخش این موضوع به خوبی دیده می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر تصریح کرد: این فعالیت ها به صورت تهیه بسته های غذایی به همراه پهن کردن سفره های افطاری و حامی یابی برای فرزندان یتیم و محسنین در ماه مبارک رمضان توسط مردم نیکوکار استان در حال انجام است.

لطفی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش استخراج شده، طی ۲۰ روز اول ماه مبارک رمضان، مردم استان بوشهر اقدام به کمک به مددجویان این نهاد به میزان ۱۲۵ میلیارد ریال کرده اند.

وی بیان کرد: این میزان کمک صرفاً شامل بسته های غذایی و سفره های افطاری است که طی بیست روز اول ماه مبارک رمضان توسط خیرین استان به مجموعه خانواده های تحت حمایت این نهاد اهداء شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر ادامه داد: در دو ماه اول سال جاری، استان بوشهر در حوزه طرح اکرام و حامی یابی برای شش هزار و ۲۰۰ نفر یتیم و فرزندان محسنین رتبه اول کشور را کسب کرده که نشان دهنده نوع نگاه مثبت مردم این استان به یتیم نوازی است.

امام جمعه شهر ابپخش نیز اظهار داشت: یکی از فلسفه های ماه مبارک رمضان توجه به حال مستمندان و توجه جامعه به زندگی این قشر است.

حجت‌الاسلام خداداد رضایی افزود: در بخش آبپخش شاهد حضور خیرین فراوان در عرصه های مختلف برای کمک به نیازمندان هستیم که نشان دهنده خیر بودن مردم این شهر و روستاهای تابعه است.