استقبال قابل توجه هواداران سپاهان از بازی/ورزشگاه زردپوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، هواداران تیم سپاهان از بازی امروز این تیم مقابل پرسپولیس تهران استقبال قابل توجهی به عمل آورده‌اند و در حال حاضر سکوهای ورزشگاه نقش‌جهان زردرنگ است.

از ساعت ۱۷ امروز درهای ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان به روی هواداران دو تیم باز شد و هواداران در سکوهای مخصوص به خود مستقر شدند.

در طول مسیر ورود به ورزشگاه، بنرهایی به منظور دعوت به حفظ آرامش هواداران دو تیم نصب شده و از هواداران خواسته شده که آرامش خود را حفظ کنند.

پیش از آغاز مسابقه، از سوی مسئولان برگزاری بازی، تصاویر دوربین‌های مداربسته ورزشگاه نقش‌جهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و اعلام شد که با هرگونه تخلفی برخورد جدی صورت می‌گیرد.

همچنین پیش از آغاز مسابقه، جلسه مشترک مسئولان امنیتی و انتظامی با حضور مسئولان امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان و فرماندهان یگان ویژه برگزار شد.

مسئولان امنیتی بازی، قبل از آغاز مسابقه با لیدرها، مشوقین، مسئولان انتظامات و سرگروه‌های هواداری سپاهان تشکیل جلسه داده و خواستار حفظ امنیت ورزشگاه و بازی شدند.

دیدار تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت ۲۱ امشب و با قضاوت محمدحسین زاهدی‌فرد در ورزشگاه نقش‌جهان آغاز می‌شود.