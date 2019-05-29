استقبال قابل توجه هواداران سپاهان از بازی/ورزشگاه زردپوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، هواداران تیم سپاهان از بازی امروز این تیم مقابل پرسپولیس تهران استقبال قابل توجهی به عمل آوردهاند و در حال حاضر سکوهای ورزشگاه نقشجهان زردرنگ است.
از ساعت ۱۷ امروز درهای ورزشگاه نقشجهان اصفهان به روی هواداران دو تیم باز شد و هواداران در سکوهای مخصوص به خود مستقر شدند.
در طول مسیر ورود به ورزشگاه، بنرهایی به منظور دعوت به حفظ آرامش هواداران دو تیم نصب شده و از هواداران خواسته شده که آرامش خود را حفظ کنند.
پیش از آغاز مسابقه، از سوی مسئولان برگزاری بازی، تصاویر دوربینهای مداربسته ورزشگاه نقشجهان در شبکههای اجتماعی منتشر شد و اعلام شد که با هرگونه تخلفی برخورد جدی صورت میگیرد.
همچنین پیش از آغاز مسابقه، جلسه مشترک مسئولان امنیتی و انتظامی با حضور مسئولان امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان و فرماندهان یگان ویژه برگزار شد.
مسئولان امنیتی بازی، قبل از آغاز مسابقه با لیدرها، مشوقین، مسئولان انتظامات و سرگروههای هواداری سپاهان تشکیل جلسه داده و خواستار حفظ امنیت ورزشگاه و بازی شدند.
دیدار تیمهای سپاهان و پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور از ساعت ۲۱ امشب و با قضاوت محمدحسین زاهدیفرد در ورزشگاه نقشجهان آغاز میشود.
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