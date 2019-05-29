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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۲۰:۱۷

حواشی دیدار سپاهان و پرسپولیس؛

استقبال قابل توجه هواداران سپاهان از بازی/ورزشگاه زردپوش شد

استقبال قابل توجه هواداران سپاهان از بازی/ورزشگاه زردپوش شد

اصفهان- هواداران تیم سپاهان از بازی امروز این تیم مقابل پرسپولیس تهران استقبال قابل توجهی به عمل آورده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، هواداران تیم سپاهان از بازی امروز این تیم مقابل پرسپولیس تهران استقبال قابل توجهی به عمل آورده‌اند و در حال حاضر سکوهای ورزشگاه نقش‌جهان زردرنگ است.

از ساعت ۱۷ امروز درهای ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان به روی هواداران دو تیم باز شد و هواداران در سکوهای مخصوص به خود مستقر شدند.

در طول مسیر ورود به ورزشگاه، بنرهایی به منظور دعوت به حفظ آرامش هواداران دو تیم نصب شده و از هواداران خواسته شده که آرامش خود را حفظ کنند.

پیش از آغاز مسابقه، از سوی مسئولان برگزاری بازی، تصاویر دوربین‌های مداربسته ورزشگاه نقش‌جهان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و اعلام شد که با هرگونه تخلفی برخورد جدی صورت می‌گیرد.

همچنین پیش از آغاز مسابقه، جلسه مشترک مسئولان امنیتی و انتظامی با حضور مسئولان امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان و فرماندهان یگان ویژه برگزار شد.

مسئولان امنیتی بازی، قبل از آغاز مسابقه با لیدرها، مشوقین، مسئولان انتظامات و سرگروه‌های هواداری سپاهان تشکیل جلسه داده و خواستار حفظ امنیت ورزشگاه و بازی شدند.

دیدار تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت ۲۱ امشب و با قضاوت محمدحسین زاهدی‌فرد در ورزشگاه نقش‌جهان آغاز می‌شود.

کد مطلب 4629086

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