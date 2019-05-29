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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۲۰:۲۳

نیمه‌نهایی جام حذفی/

اعلام ترکیب تیم فوتبال سپاهان برای ال‌کلاسیکوی ایران

اعلام ترکیب تیم فوتبال سپاهان برای ال‌کلاسیکوی ایران

‌ اصفهان - ترکیب تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای دیدار این تیم مقابل پرسپولیس تهران در مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای دیدار این تیم مقابل پرسپولیس تهران در مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی مشخص شد.

امیر قلعه‌نویی در ترکیب تیم خود برای بازی امروز از پیام نیازمند، سیاوش یزدانی، عزت پورقاز، سعید آقایی، محمد ایران پوریان، مهدی کیانی، محمد کریمی، سجاد شهباززاده، مهرداد محمدی، علی قربانی و استنلی کی روش استفاده می‌کند.

با توجه به حساسیت این مسابقه، قلعه‌نویی ترجیح داده از بازیکنان هجومی در ترکیب ابتدایی خود برای مسابقه استفاده ببرد.

دیدار تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت ۲۱ امشب و با قضاوت محمدحسین زاهدی‌فرد در ورزشگاه نقش‌جهان آغاز می‌شود.

کد مطلب 4629092

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