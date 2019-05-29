به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس تهران در چارچوب رقابت‌های مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

از ساعت ۱۲ امروز، کارناوال طرفداران سپاهان در جای جای شهر اصفهان به چشم می‌خورد و این کارناوال‌ها به طرفداری از تیم اصفهانی می‌پرداخت.

به دنبال حاشیه‌های بازی قبلی سپاهان و پرسپولیس در تهران، نیروهای نظامی و انتظامی به صورت پرشور در ورزشگاه نقش‌جهان حضور داشتند و امنیت بازی را کنترل می‌کردند.

به دنبال درگیری‌های جزئی در بیرون ورزشگاه نقش‌جهان، از ابتدای مسیر ورودی به ورزشگاه نقش‌جهان، جداسازی هواداران دو تیم شکل گرفت.

بر خلاف دیدارهای سابق که هواداران سپاهان در دقایق پایانی به ورزشگاه نقش‌جهان قدم می‌گذاشتند، در فاصله یک ساعت مانده به آغاز مسابقه، نزدیک به ۳۰ هزار هوادار اصفهانی در ورزشگاه نقش‌جهان حضور پیدا کرده بودند.

تفاوت قیمت بلیط هواداران سپاهان و پرسپولیس برای این مسابقه، باعث اعتراضات قابل توجه پرسپولیسی‌ها در ورزشگاه نقش‌جهان شده بود.

پیش از آغاز این مسابقه هواداران سپاهان در ورزشگاه نقش‌جهان اصفهان سرود قهرمانی سر دادند.

امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان در میان تشویق‌های هواداران تیم سپاهان حدود ۲ ساعت مانده به آغاز بازی در ورزشگاه نقش‌جهان حضور پیدا کرد.

در اطراف ورزشگاه نقش‌جهان بازار سیاه بلیط برپا بود و بلیط بازی تا چند برابر قیمت به هواداران دو تیم به فروش می‌رسید.

برخی هواداران پرسپولیس که از جایگاه کم خود گلایه داشتند، با خرید بلیط هواداران سپاهان در جایگاه سپاهانی‌ها در ورزشگاه مستقر شده بودند.

دیدار تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت ۲۱ امشب و با قضاوت محمدحسین زاهدی‌فرد در ورزشگاه نقش‌جهان آغاز می‌شود.