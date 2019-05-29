به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی قدس با تاکید بر اینکه «آرمان فلسطین و قدس شریف نابود شدنی نیست» تصریح کرد: به اذن الهی بساط اشغالگران برچیده و با بازگشت فلسطینی‌های آواره، فلسطین مقتدر، مستقل و سرافراز احیا خواهد شد.

متن این پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خدای کریم را شاکریم با درک لیالی مبارکه قدر و توفیق بهره مندی از برکات کثیر ضیافت الله الاکبر و ماه مبارک رمضان، ملت ایران در آستانه خلق حماسه ماندگار دیگری در حمایت از مظلوم و برائت از ظالم قرار گرفته است.

بی تردید «روز جهانی قدس» امسال به رستاخیز عظیم و پرخروش امت اسلامی در تجدید پیمان با آرمان بلند قدس شریف و پشتیبانی و همراهی با ملت مظلوم فلسطین و محکومیت رژیم اشغالگر، جعلی و کودک کش صهیونیستی و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه ای آن تبدیل و توّهم فرعون حاکم بر آمریکا در تحمیل «معامله نافرجام قرن» و محو فلسطین را به مانند رؤیای «خاورمیانه بزرگ» و «اسرائیل از نیل تا فرات»، باطل خواهد ساخت.

به فضل الهی، به مانند چهل سال گذشته، حضور پرشور، انقلابی و یکپارچه آحاد و اقشار مختلف ملت شریف ایران از جمله خانواده بزرگ نیروهای مسلح کشور در راه پیمایی سراسری روز جهانی قدس نشان خواهد داد، آرمان فلسطین و قدس نابود شدنی نیست و سرانجام وعده صادق خداوند برای «قصه پرغُصه فلسطین» محقق و به اذن الهی بساط اشغالگران برچیده و با آزادسازی سرزمین‌های اشغالی و بازگشت فلسطینی‌های آواره، پیکر زخم‌خورده «قبله اول مسلمین‌جهان» التیام و «فلسطین مقتدر، مستقل و سرافراز» احیاء‌خواهد شد.