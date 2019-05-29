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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۲۰:۳۲

سرلشکر باقری:

فلسطین مقتدر با آزادسازی سرزمین‌های اشغالی احیا خواهد شد

فلسطین مقتدر با آزادسازی سرزمین‌های اشغالی احیا خواهد شد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: به اذن الهی با آزادسازی سرزمین‌های اشغالی پیکر زخم‌خورده «قبله اول مسلمین جهان» التیام و «فلسطین مقتدر، مستقل و سرافراز» احیا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی قدس با تاکید بر اینکه «آرمان فلسطین و قدس شریف نابود شدنی نیست» تصریح کرد: به اذن الهی بساط اشغالگران برچیده و با بازگشت فلسطینی‌های آواره، فلسطین مقتدر، مستقل و سرافراز احیا خواهد شد.

متن این پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خدای کریم را شاکریم با درک لیالی مبارکه قدر و توفیق بهره مندی از برکات کثیر ضیافت الله الاکبر و ماه مبارک رمضان، ملت ایران در آستانه خلق حماسه ماندگار دیگری در حمایت از مظلوم و برائت از ظالم قرار گرفته است.

بی تردید «روز جهانی قدس» امسال به رستاخیز عظیم و پرخروش امت اسلامی در تجدید پیمان با آرمان بلند قدس شریف و پشتیبانی و همراهی با ملت مظلوم فلسطین و محکومیت رژیم اشغالگر، جعلی و کودک کش صهیونیستی و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه ای آن تبدیل و توّهم فرعون حاکم بر آمریکا در تحمیل «معامله نافرجام قرن» و محو فلسطین را به مانند رؤیای «خاورمیانه بزرگ» و «اسرائیل از نیل تا فرات»، باطل خواهد ساخت.

به فضل الهی، به مانند چهل سال گذشته، حضور پرشور، انقلابی و یکپارچه آحاد و اقشار مختلف ملت شریف ایران از جمله خانواده بزرگ نیروهای مسلح کشور در راه پیمایی سراسری روز جهانی قدس نشان خواهد داد، آرمان فلسطین و قدس نابود شدنی نیست و سرانجام وعده صادق خداوند برای «قصه پرغُصه فلسطین» محقق و به اذن الهی بساط اشغالگران برچیده و با آزادسازی سرزمین‌های اشغالی و بازگشت فلسطینی‌های آواره، پیکر زخم‌خورده «قبله اول مسلمین‌جهان» التیام و «فلسطین مقتدر، مستقل و سرافراز» احیاء‌خواهد شد.

کد مطلب 4629098

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