به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله صادق آملی لاریجانی در نشست هیئت عالی نظارت مجمع گفت: ایام ماه مبارک رمضان در حال سپری شدن است، شب های قدر هم گذشت، خوشا به حال کسانی که در این ایام موفق بوده اند، خصوصاً در درک لیله القدر، بظاهرها باطنها (چه ظاهر آن و چه باطن آن)، لیلة القدری که بر حسب نص آیه شریفه، در واقع از اندازه متوسط عمر هر کسی ارزشش بیشتر است.

وی افزود: در این ایام هر کسی تلاش کرده است برای اقتراب به ساحت حق تعالی و جذب به سوی مرکز نور و معنا، و عجیب هم هست که هر سال احساس می شود که مردم عزیز ما، در حضور در مساجد و حسینیه ها و مزارات شریفه تلاش بیشتری دارند و سعی بیشتری می کنند و انسان به نحو طبیعی احساس می کند که ممکن نیست از این همه دعا، آن هم با این گستردگی اش و با حضور افراد مختلف از سنین مختلف، مستجاب نشود.

آملی لاریجانی گفت: امید آن می‌رود که همه دعاها مستجاب شده باشد. جای شکر بسیار دارد که ملت ما اینچنین علاقه و اشتیاق به این جلسات نشان می‌دهند که آثار آن هم در روح و باطن و هم در ظاهرشان و اعمالشان در این ایام احساس می شود. از خدا می خواهیم به همه ی ما در این ایام باقی مانده ماه مبارک رمضان توفیق طاعت بیشتر و جبران کمبودها را عنایت بفرماید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نکته دیگر وضعیتی است که آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی و اذناب آنها در منطقه در این ایام به وجود آورده اند. بعد از اینکه شکست هایی پیاپی در منطقه پیدا کردند، حالا به دنبال احیای معامله قرن هستند. این مساله برای مدتی شکست خورده بود و دوباره با یک لطایف الحیلی می خواهند زنده کنند. اجلاسی که در بحرین می خواهند برپا کنند برای زنده کردن مساله معامله قرن است.

وی تصریح کرد: مساله فلسطین برای امت اسلامی، مساله ای اساسی است و بحث هویتی است و قطعاً مسلمانان اجازه نمی دهند معامله محکوم به شکست قرن، پا بگیرد و ملت های مسلمان، شرافت اسلامی شان اجازه نخواهد داد که رژیم غاصبی در این سرزمین های اسلامی مستقر شود. این رژیم از ابتدا با غصب سرزمین مسلمان ها و ایجاد اختلاف و فجایع بی‌شمار، نامشروع متولد شده است.

آملی لاریجانی گفت: امسال به خاطر همین وضعیت مساله روز قدس، حساسیت بیشتری دارد. خدا رحمت کند امام راحل عظیم الشان را که با تیزبینی خاص خودشان، این روز را بنا نهاد تا محوری برای دفاع از مردم فلسطین و فریاد بر سر کسانی که از رژیم صهیونیستی حمایت می کنند باشد.

وی افزود: شاید در ابتدا کسی باور نمی کرد، بعد از چهل سال هم، حضور مردم در صحنه در روز قدس، با این شکوه و عظمت برگزار شود. هر سال گویی راهپیمایی عظیم تر و باشکوه تر بر پا می شود. امیدواریم امسال هم مردم شریف و عزیز و بصیر ما، در صحنه حاضر باشند. در راهپیمایی شرکت کنند. از پیر و جوان و مرد و زن، همه شرکت کنند برای اعلام برائت از رژیم غاصب صهیونیستی و برای فریاد زدن بر سر حامیان آنها خصوصاً آمریکای جنایتکار که دائماً در منطقه در حال فتنه گری است و ما مطمئن هستیم که مردم ما مثل سابق و بلکه بهتر از سالهای قبل، در راهپیمایی روز قدس حضور پیدا خواهند کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: راهپیمایی مردم در این روز دلگرمی برای مردم مظلوم فلسطین است و همینطور برای همه مسلمان ها که مساله فسلطین را یک مساله اساسی برای ملت های مسلمان و برای امت اسلامی می دانند و نوعی ابراز قدرت در مقابل زورگویانی که هر روز نقشه‌ای برای منطقه می‌کشند.