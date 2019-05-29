به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس تهران در چارچوب رقابت‌های مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

در فاصله نزدیک به ۳۰ دقیقه مانده به آغاز مسابقه دو تیم سپاهان و پرسپولیس در نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور، سکوهای خالی در ورزشگاه هنوز به چشم می‌خورد و این ورزشگاه پر نشده است.

در حال حاضر نزدیک به ۴۰ هزار هوادار در ورزشگاه نقش‌جهان حضور دارند و ورود تماشاگر به این ورزشگاه همچنان ادامه دارد.

به گفته مسئولان برای این مسابقه نزدیک به ۴۵ هزار قطعه بلیط فروخته شده و بقیه ظرفیت ورزشگاه نقش‌جهان برای جلوگیری از حاشیه خالی نگه داشته می‌شود.

دبیر هیئت فوتبال اصفهان صبح امروز اعلام کرده بود که تنها ۴۵ هزار بلیط برای این بازی چاپ شده و فروخته خواهد شد.

هواداران تیم سپاهان پیش از آغاز مسابقه، به شدت به تشویق این تیم پرداخته و امیر قلعه‌نویی را در هنگام ورود به زمین، به شدت تشوق کردند.

تیم پرسپولیس نیز دقایقی بعد از سپاهان وارد ورزشگاه شد که مورد تشویق هواداران این تیم قرار گرفت.

درگیری لفظی بین هواداران دو تیم در دقایقی در ورزشگاه نقش‌جهان به چشم می‌خورد که مسئولان در تلاش بودند با پخش کلیپ‌ها و موسیقی‌ها، این درگیری‌ها را کمتر کنند.

دیدار تیم‌های سپاهان و پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت ۲۱ امشب و با قضاوت محمدحسین زاهدی‌فرد در ورزشگاه نقش‌جهان آغاز می‌شود.