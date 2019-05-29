استقبال ملی از طرح استفاده چند منظوره از منابع آبی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه ششمین مجمع مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد امنیت سرمایه گذاری گیلان به ریاست مصطفی سالاری استاندار گیلان با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن شهید انصاری استانداری گیلان برگزار شد. در جلسه شیوه نامه ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها، آب بندان ها، بهره برداری از سواحل و شناگاه ها، ساماندهی و لایروبی حوضچه‌ها و کانال‌های کشتیرانی گیلان و همچنین تفاهم نامه خرید برگ سبز کارخانجات چای بررسی شد.

استاندار گیلان در این جلسه با اشاره به استقبال ملی از اجرای طرح استفاده چند منظوره از منابع آبی در این استان، اظهار کرد: در همین راستا نشستی میان مسئولان وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.

مصطفی سالاری افزود: برخی از راهکارهای گیلان که در زمینه استفاده چند منظوره از منابع آبی این استان طراحی و ارائه شده از سوی این دستگاه ها مورد استقبال قرار گرفته و در آستانه ابلاغ ملی است.

سالاری به نتایج مثبت اجرای طرح شیوه نامه ساماندهی و لایروبی رودخانه ها اشاره کرد و گفت: باید این شیوه نامه‌ها به حوزه‌های دیگر اعم از کشاورزی، شیلات، گذرگاه‌های آبی و گردشگری گیلان نیز تسریع یابد.

وی ادامه داد: باید از این شیوه نامه‌ها برای ساماندهی سواحل و شناگاه‌ها، لایروبی حوضچه‌ها و کانال‌های کشتیرانی و بهره گیری از سرمایه گذاری بخش خصوصی با هدف رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده شود.

وی همچنین بر لزوم همکاری و تعامل دست اندرکاران اجرایی، قضائی و قانونگذاری استان گیلان برای ارتقای بهره وری قانونی ناشی از اجرای این شیوه نامه‌ها تأکید کرد.

لازم به ذکر است در این جلسه با پیشنهاد سندیکای کارخانجات چای کشور افزایش مبلغ ۳,۵۰۰ ریالی به بهای برگ سبز چای بر اساس توافق چایکاران و کارخانجات به تصویب رسید.