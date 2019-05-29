وزیر دفاع موقت آمریکا: رفتار ایران تغییر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، «پاتریک شاناهان»، وزیر دفاع موقت آمریکا در سخنانی در کنفرانس سالانه ارتش آمریکا در واشنگتن با تهدید نامیدن ایران، مدعی شدن چنین تهدیدی همچنان وجود دارد و رفتار ایران تغییری نکرده است.

به گفته شاناهان، وضعیت فعلی در منطقه همچنان پرتنش است و این تنش‌ها ادامه خواهد داشت.

وزیر دفاع موقت آمریکا همچنین از استقرار نیروهای اضافی آمریکا در عربستان سعودی و قطر خبر داده است.

اظهارات وزیر دفاع موقت آمریکا در شرایطی علیه ایران مطرح شده که پیش از این ترامپ، رئیس جمهور این کشور مدعی علاقه برای گفتگو با ایران شده بود.

ایران هرگونه گفتگو و مذاکره با آمریکا را به دلیل مواضع خصمانه این کشور و همچنین نقض تعهدات پیشین بویژه در موضوع برجام رد کرده است.