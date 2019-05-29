نمایندگان استان بوشهر در مجلس مدافع حقوق مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله نصرتی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در چند روز گذشته اخبار و اطلاعات نگران کنندهای در باره تلاش برخی از چهرهها و مسئولان صاحب نفوذ استانهای فارس و هرمزگان برای تقسیم حق آلایندگی منطقه پارس جنوبی بهگوش میرسید.
وی ادامه داد: متأسفانه با تأیید رسمی استاندار بوشهر، درستی این اخبار و اطلاعات اثبات شده و گویا این تصمیم با محوریت سازمان محیط زیست کشور و دخالت مسئولانی از استانهای فارس و هرمزگان اتخاذ شده است.
نصرتی اضافه کرد: هر چند یک بار با برنامه و نقشه و توطئهای، موج نگرانی و اعتراض را در استان ما میپراکنند، یک روز با طرح شکستخورده اتصال بخشی از استان بوشهر به خود، روزی دیگر با تغییر در مفهوم نیروهای بومی و غیر بومی پارس جنوبی و امروز هم با طرح تقسیم و تصاحب حقآلایندگی منطقه پارس جنوبی که در حقیقت پول خون ساکنان مظلوم این منطقه فرو رفته در انواع غبار و دود و سموم مهلک است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر بیان کرد: کسانی که از چنین طرحی حمایت میکنند، اگر برای یک بار هم در منطقه حضور یافته باشند، میدانند که مصیبتهای زیستمحیطی منطقه که سمت شمالی آن را کوههای بلند در برگرفته، ساکنان پیرامونی آن را چنان در خود فرو برده که تبعات ناشی از این مصیبت برای مردم استانهای همسایه، در مقایسه با آن، اگر نه در حد صفر باشد، بسیار ناچیزتر از آن است که موجب تصاحب بخش قابل توجهی از حق آلایندگی شود. بویژه برای ساکنان شهرهای استان فارس که کوههای بلند همچون دیواری بلند میان آنها و منطقه پارس جنوبی قرار دارد.
وی تصریح کرد: از شخص ریاست جمهوری میخواهیم که ضمن دستور به لغو این مصوبه، برای پیشگیری از تکرار چنین رفتارهای نادرست و تنش زا در جنوب کشور به مدیران زیر دست خود تذکر دهد.
نصرتی گفت: از نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی میخواهیم که دستِ کم برای یک بار، اتحاد و انسجام خود را در مقابله با این مصوبه نشان دهند و، مانع اجرای آن شوند. در غیر این صورت، اهمال و قصور آنان در پیشگاه تاریخ و خاطره مردم استان فراموش نخواهد شد.
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