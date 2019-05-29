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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۲۱:۲۱

رئیس هیات شرکت کننده قطر در نشست مکه مشخص شد

رئیس هیات شرکت کننده قطر در نشست مکه مشخص شد

منابع قطری به سطح مشارکت این کشور در نشست مکه که قرار است فردا برگزار شود، و فردی که ریاست هیات قطری را در این نشست برعهده دارد، اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره اعلام کرد که عبدالله بن ناصر آل ثانی نخست وزیر قطر ریاست هیأت کشورش در نشست مکه که فردا پنجشنبه برگزار خواهد شد را برعهده دارد.

الجزیره در ادامه گزارش داد: برخی دعوت ملک سلمان از شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برای حضور در نشست مکه را به مثابه دست برداشتن عربستان و دیگر کشورهای تحریم کننده دوحه دانسته و سوالات مهمی درباره سطح مشارکت قطر در نشست‌های مکه یعنی نشست کشورهای خلیج فارس، عربی و اسلامی مطرح کردند.

این شبکه اعلام کرد که قطر با توجه به چالشهای بزرگی که منطقه با آن روبرواست، سطح مشارکت خود را تعیین کرده است.

کد مطلب 4629118

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