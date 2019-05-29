رئیس هیات شرکت کننده قطر در نشست مکه مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره اعلام کرد که عبدالله بن ناصر آل ثانی نخست وزیر قطر ریاست هیأت کشورش در نشست مکه که فردا پنجشنبه برگزار خواهد شد را برعهده دارد.

الجزیره در ادامه گزارش داد: برخی دعوت ملک سلمان از شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برای حضور در نشست مکه را به مثابه دست برداشتن عربستان و دیگر کشورهای تحریم کننده دوحه دانسته و سوالات مهمی درباره سطح مشارکت قطر در نشست‌های مکه یعنی نشست کشورهای خلیج فارس، عربی و اسلامی مطرح کردند.

این شبکه اعلام کرد که قطر با توجه به چالشهای بزرگی که منطقه با آن روبرواست، سطح مشارکت خود را تعیین کرده است.