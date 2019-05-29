به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، رابرت مولر بازرس ویژه تحقیقات در پروندۀ دخالت ادعائی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ میلادی آمریکا امروز چهارشنبه ضمن اعلام استعفای خود از مقامش در وزارت دادگستری آمریکا، برای اولین بار به‌طور عمومی دربارۀ تحقیقات انجام شده در این پرونده گزارش داد.

او که هرگز در دوران انجام تحقیقات ۲۲ ماهه حاضر به اظهارنظر عمومی دربارۀ این پرونده نشده بود، اعلام کرد که «امروز قصد دارد در ملاء عام سخن بگوید زیرا تحقیقاتشان کامل شده و دادستان کل گزارش آن را برای عموم منتشر کرده است».

وی در ادامه افزود: نمی‌توان با اطمینان اعلام کرد که ترامپ جُرمی مرتکب نشده است، اما قانون اساسی اجازه متهم کردن رییس جمهوری را نمی‌داد.

بازرس ویژه تحقیقات در پروندۀ دخالت ادعائی روسیه در ادامه اعلام کرد که رسماً «دفتر مشاوره ویژه‌» را که برای انجام این تحقیقات گشوده شده بود، تعطیل کرده است.

مولر ادعا کرد که مقامات اطلاعاتی و نظامیان روسیه «یک حملۀ هماهنگ را علیه سیستم سیاسی ما به راه انداختند»؛ با این هدف که «در انتخابات ما دخالت کنند و به یکی از نامزدان انتخابات ضربه بزنند».