واکنش ترامپ به استعفای بازپرس ویژه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ در واکنش به کناره‌گیری «رابرت مولر»، بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که این پرونده بسته و تمام شده است.

ترامپ در حساب کاربری خود در توئیتر گفته است: هیچ چیز بعد از این در ارتباط با مسئله دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته تغییر نخواهد کرد.

ترامپ همچنین با اشاره به اتهامات مطرح شده علیه خود، افزود که مدارکی در ارتباط با اتهامات وجود ندارد و لذا فرد متهم در کشور ما بیگناه است.

اظهارات ترامپ کمتر از چند ساعت پس از استعفای رابرت مولر صورت گرفته است.

پیش از این «رابرت مولر»، بازپرس ویژه پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶، با حضور در یک نشست خبری در وزارت دادگستری آمریکا، استعفای خود را به طور رسمی اعلام کرد.

مولر علت استعفای خود را پایان روند بررسی پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد.

به گفته مولر، گزارش ارائه شده از سوی وی، در دو بخش بوده است که بخش ابتدایی آن درباره تلاش‌های روسیه برای تأثیرگذاری بر انتخابات و بخش دوم نیز بر عدم وجود توطئه گسترده برای متهم کردن ترامپ متمرکز بوده است که نتایج هر دو بخش بصورت مبسوط به وزارت دادگستری ارائه شده است.

گزارش مولر در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمتر از سه ماه پیش و در اوایل فروردین ماه ارائه شد.

در این گزارش، رابرت مولر اعلام کرده بود که رئیس جمهور آمریکا در زمان رقابت‌های انتخاباتی با روسیه تبانی نکرده بود.