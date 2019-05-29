غیب پرور شهادت امام جمعه شهرستان کازرون را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «غلام حسین غیب‌پرور» رئیس سازمان بسیج مستضعفین طی پیامی حادثه دردناک شهادت امام جمعه فقید شهرستان کازرون را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس سازمان بسیج مستضعفین به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

امام خمینی (ره): شهادت هنر مردان خداست

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند

شهادت مظلومانه حجت الاسلام و المسلمین محمد خرسند امام جمعه فقید شهرستان ولایتمدار کازرون در سحرگاه ۲۳ ماه رمضان به دست یک شرور قسی القلب موجب تأثر و تالم دل‌های همه مؤمنین گردید.

این روحانی بسیجی عمر گران سنگ خود را مصروف خدمت صادقانه در جبهه فرهنگی انقلاب و ترویج باورها و ارزش‌های اسلامی نمود. کارنامه ایشان مشحون از خدمت صادقانه و تلاش خالصانه در مسیر دفاع از انقلاب و آرمان‌های والای شهدای گرانقدر است.

اینجانب به نمایندگی از خیل عظیم بسیجیان این ضایعه دردناک را به محضر مبارک حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا له الفداه؛ رهبر فرزانه انقلاب امام خامنه‌ای عزیز مدظله العالی، بیت محترم ایشان و عموم مردم شریف استان فارس، خصوصاً شهر هزار و یکصد شهید کازرون تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم و از پیشگاه حضرت احدیت برای ایشان غفران الهی و برای بازماندگان اجر صبر مسئلت می‌نمایم.