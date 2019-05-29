تمرین اختصاصی مربی برزیلی و عکس یادگاری منصوریان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و النصر عربستان از ساعت ۲۳ امروز سه شنبه (به وقت تهران) در ورزشگاه العربی قطر به مصاف هم می‌روند. این مسابقه، دیدار معوقه از هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا است که پیش از این قرار بود در شهر کربلا برگزار شود ولی به دلایل امنیتی لغو شد.

۹۰ دقیقه پیش از شروع این مسابقه، علیرضا منصوریان و اعضای کادر فنی ذوب آهن به همراه تعدادی از بازیکنان وارد زمین شدند و چمن ورزشگاه را ارزیابی کردند. اعضای ذوب آهن همچنین عکسی را به یادگار گرفتند.

سپس چند بازیکن النصر وارد زمین شدند و با تلفن همراه خود تصاویری را ثبت کردند.

همچنین «مندس» مربی برزیلی دروازه بان های ذوب آهن پیش از حضور بازیکنان در زمین برای گرم کردن در گوشه‌ای از ورزشگاه به تمرینات اختصاصی و حرکات کششی مشغول شد.

چمن ورزشگاه تا پیش از شروع این دیدار دو بار آبپاشی شد تا شرایط مطلوبی برای برگزاری دیدار داشته باشد.



