به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفظ نباتات کشور، نشست بررسی وضعیت ورود و مبارزه با آفت ملخ صحرایی عصر امروز چهارشنبه ۸ خرداد با حضور «کیث کرسمن» نماینده فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) و دبیر کمیسیون مبارزه با ملخ صحرایی در جنوب غرب آسیا، دکتر گرولد بودکر نماینده سازمان خواروبار جهانی فائو در ایران، محمدرضا درگاهی رئیس سازمان حفظ نباتات و هومن فتحی مدیر کل دفتر امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی در محل سازمان حفظ نباتات برگزار شد.

در این جلسه کیث کرسمن که از روز شنبه به همراه تنی چند از مدیران و کارشناسان سازمان حفظ نباتات از مناطق آلوده به ملخ صحرایی در نوار جنوبی کشور بازدید کرده است، گزارشی از روند ایجاد و ورود این آفت خطرناک به ایران ارائه کرد.

وی گفت: با توجه به اینکه ورود این حجم از آفت ملخ به کشور ایران طی پنجاه سال گذشته بی سابقه بوده اما عملیات مبارزه با این آفت تاکنون در استان‌های درگیر بسیار مناسب و مطلوب ارزیابی می‌گردد.

درگاهی در جمع بندی و نتیجه گیری مطالب ارائه شده توسط کرسمن، عامل اصلی ظهور این حجم گسترده از آفت ملخ را در درجه اول تغییرات اقلیمی و در وهله دوم عدم کنترل و مبارزه صحیح و به موقع کشورهای منطقه نظیر یمن، امارات، عربستان و قطر ارزیابی کرد و از کرسمن خواست سازمان فائو این موضوع را با حساسیت و دقت بیشتری مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

درگاهی در ادامه گزارشی از برنامه ریزی‌ها و اقدامات انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات در جهت شکل‌دهی ستاد مدیریت بحران در استان‌های درگیر و برگزاری جلسات توجیهی و هماهنگی با استانداری‌ها و ستاد مدیریت بحران کشور و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و نیز انتخاب تیم رسانه‌ای و سخنگو برای سازمان در جهت اطلاع رسانی دقیق و مناسب در بحث مبارزه و مهار آفت ملخ صحرایی ارائه کرد.

درگاهی افزود: از آنجا که بخش عمده‌ای از تولیدات کشاورزی ایران در مناطق جنوبی کشور متمرکز می‌باشد با تمام قوا و امکانات موجود و روحیه بسیجی در جهت مبارزه با این آفت اقدام شد و خوشبختانه با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته توسط سازمان فائو تا این لحظه موفق بوده ایم.

وی ادامه داد: چنانچه کشورهای دیگر نیز مثل ایران دغدغه مبارزه صحیح و گسترده را با این آفت داشتند شاید هم اکنون ایران با حجم کمتری از ورود ملخ به کشور مواجه بود.

در این نشست همچنین کیث کرسمن در تأیید گفته‌های دکتر درگاهی افزود: از آنجا که کنترل آفت ملخ صحرایی بسیار دشوار و هزینه‌بر است چنانچه همه کشورهای درگیر با همکاری یکدیگر و به صورت مشترک عمل کنند بسیار بهتر می‌توان موضوع را مدیریت و کنترل کرد ولی اقدامات کنترلی ایران و عملکرد سازمان حفظ نباتات در این زمینه بسیار مناسب بوده که جای تقدیر و تشکر دارد.

کرسمن در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در یکی دو ماه آینده شاهد ورود و عبور دسته‌جات جدید ملخ به ایران خواهیم بود که این دسته‌جات پس از عبور از ایران وارد کشور کشورهای پاکستان و هند خواهند شد که البته این موضوع دلیل بر عدم توانایی سازمان حفظ نباتات ایران در مبارزه با این آفت نیست. در این زمینه برای ایران جای هیچ گونه نگرانی نیست لیکن آمادگی لازم باید برای مدیریت و کنترل این آفت همچنان وجود داشته باشد.

وی در خصوص اینکه آیا در سال آینده نیز با این حجم از آفت در کشور ایران مواجه خواهیم بود یا خیر عنوان کرد: پیش‌بینی چنین موضوعی به صورت دقیق امکان پذیر نبوده و به عوامل مختلفی از جمله وضعیت آب و هوایی و نحوه مبارزه کشورهای پاکستان و هندوستان در آینده مرتبط خواهد بود.