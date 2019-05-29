۹۵ طرح سالمسازی در سواحل مازندران برپا شد

حسین حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار دو هزار و ۵۰ ناجی غریق در سواحل اظهار داشت: ۹۵ طرح دریا در مازندران از ابتدای خردادماه فعالیت خود را آغاز کردند.

وی گفت: هزار و ۱۵۰ ناجی در مناطق ممنوعه شنا برای جلوگیری از غریق احتمالی شهروندان و ۹۰۰ نفر در طرح‌های قانونی حضور دارند.

وی ادامه داد عوامل پشتیبانی شامل هلال احمر، اورژانس، نیروی انتظامی و سایر بخش‌های مربوطه در طرح دریا حضور دارند.



حسن نژاد افزودافزود: زمان ارائه خدمات طرح دریا از ۸ صبح تا ۸ شب است، اما تا زمانی که هوا روشن و امکان شنا باشد؛ عوامل طرح دریا در این بخش خدمات می‌دهند.