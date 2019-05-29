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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۲۳:۰۵

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران:

۹۵ طرح سالمسازی در سواحل مازندران برپا شد

۹۵ طرح سالمسازی در سواحل مازندران برپا شد

ساری -معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت: 95 طرح دریا در مازندران از ابتدای خردادماه فعالیت خود را آغاز کرده است.

حسین حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار دو هزار و ۵۰ ناجی غریق در سواحل اظهار داشت: ۹۵ طرح دریا در مازندران از ابتدای خردادماه فعالیت خود را آغاز کردند.

وی گفت: هزار و ۱۵۰ ناجی در مناطق ممنوعه شنا برای جلوگیری از غریق احتمالی شهروندان و ۹۰۰ نفر در طرح‌های قانونی حضور دارند.

وی ادامه داد عوامل پشتیبانی شامل هلال احمر، اورژانس، نیروی انتظامی و سایر بخش‌های مربوطه در طرح دریا حضور دارند.

حسن نژاد افزودافزود: زمان ارائه خدمات طرح دریا از ۸ صبح تا ۸ شب است، اما تا زمانی که هوا روشن و امکان شنا باشد؛ عوامل طرح دریا در این بخش خدمات می‌دهند.

کد مطلب 4629151

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