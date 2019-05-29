سرمربی تیم ملی به اصفهان نیامد/۴۵ هزار نفر فیکس!

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی نیمه دوم دیدار تیمهای فوتبال سپاهان و پرسپولیس تهران در چارچوب رقابتهای مرحله نیمهنهایی جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور به شرح زیر است:
هواداران سپاهان در دقیقه ۸۰ مسابقه تمامی نور گوشیهای تلفن همراه خود را روشن کرده و صحنههای زیبایی را در ورزشگاه نقشجهان پدید آوردند.
سرهنگ معصومبیگی فرمانده انتظامی و سرهنگ حسینزاده جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در این مسابقه حضور داشتند و از نزدیک بازی را دنبال میکردند.
حسینزاده در بین دو نیمه در زمین حاضر شد و موارد امنیتی مسابقه را زیر نظر گرفت.
در ابتدای نیمه دوم مسابقه، رسول نویدکیا که در کنار زمین مشغول گرم کردن بود، با یکی از مأموران آتشنشانی مستقر در ورزشگاه عکس یادگاری گرفت.
علاقه کارگردان تلویزیونی بازی امروز به محسن مسلمان و نشان دادن تصویر او در این مسابقه چندین صحنه جذاب را برای تماشاگران تلویزیونی به وجود آورد. این موضوع شاید به غیبت چندین هفتهای مسلمان در ترکیب سپاهان و البته عدم به بازی گرفته شدن او از سوی قلعهنویی در این مسابقه حساس بود.
بلندگوهای ورزشگاه نقشجهان اصفهان تعداد هواداران حاضر در ورزشگاه نقشجهان را ۴۵ هزار نفر اعلام کرد. نکته جالب اینکه این عدد به صورت حدودی اعلام شد و به نظر میرسد شمارشی در بلیتهای ورزشگاه صورت نگرفته است.
مارک ویلتموس سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کشور که گفته میشد برای تماشای الکلاسیکوی فوتبال ایران به ورزشگاه نقشجهان سفر میکند، در بازی امروز در ورزشگاه نقشجهان حضور پیدا نکرد.
جایگاه ویژه ورزشگاه فولادشهر اصفهان در بازی امروز روز شلوغی را سپری کرد و مسئولان شهری اصفهان برای تماشای مسابقه امروز به ورزشگاه نقشجهان آمده بودند.
در دقایق پایانی نیمه دوم مسابقه نیروهای یگان ویژه مستقر در ورزشگاه نقشجهان اصفهان با تعداد بیشتری مشغول پوشش اطراف زمین بازی بودند.
ورزش شدید باد در ورزشگاه نقشجهان اصفهان برای دقایقی بازی را تحت تأثیر قرار داده بود.
امیر قلعهنویی در وقتهای اضافه نیمه دوم بازی به شدت و با حساسیت بسیار بازی را دنبال میکرد و از بازیکنان تیمش میخواست که با پرس بازی، زمینه گلزنی را فراهم کنند.
این بازی در پایان ۹۰ دقیقه با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و به وقتهای اضافه کشیده شد.
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