حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز جهانی قدس ابتکار منحصر به فرد امام خمینی (ره) است و در عصر جدید کسی نتوانست اقدام مشابه ای را در دفاع از مردم فلسطین انجام دهد.

وی افزود: هیچیک از رهبران جهان عرب و شخصیت های سیاسی دنیا به اندازه امام خمینی (ره) نتوانسته اند از حق مردم فلسطین دفاع کنند.

ولی نژاد گفت: همه شخصیت های اسلامی و سیاسی اسرائیل را محکوم کرده اما هیچکدام به یک اقدام عملی نتوانستند، دست یابند.

وی اضافه کرد: امام با اعلام آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز جهانی قدس همه معادلات سیاسی دنیا را به هم زد و همه نقشه های استکبار جهانی را به هم ریخت. وی با این اقدام همه توطئه هایی را که استکبار از نیل تا فرات طراحی کرده بود، خنثی کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان ابتکار امام راحل را سبب کلافگی اسرائیل برشمرد و گفت: حامیان اسرائیل با این نامگذاری در باتلاقی گیر افتاده و تلاش می کنند تا خود را از مخمصه نجات دهند.

ولی نژاد با بیان اینکه امروزه، روز جهانی قدس کشورهای فراوانی را درنوردیده است، اضافه کرد: روز جهانی قدس روز مهم در دفاع از فلسطین است؛ این روز در دنیا شنیده شده و شنیده می شود و غیرقابل انکار است.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) با نامگذاری روز قدس مسلمانان جهان را متحد کرد، گفت: آمریکا و اسرائیل در این گردونه تاریخ بسیار گیج شده اند و نه تنها نتوانستند این ابتکار امام را خنثی کنند بلکه به رشد آن هم کمک کردند.

ولی نژاد اظهار کرد: امام (ره) با این طرح مشت همه کسانی را که خواستند از فلسطین دفاع کنند خالی کرد، کسانی که شعار دفاع از فلسطین را می دادند ولی نتوانستند در میدان عمل آن را به اثبات برسانند.

وی ادامه داد: اما امام (ره) در ایران در کوتاه ترین زمان بعد از انقلاب اسلامی فلسطین را پاره تن اسلام دانست و سفارت خانه اسرائیل را به سفارت خانه فلسطین تبدیل و با قدرت و صلابت، یک روز از ماه رمضان را به عنوان روز جهانی قدس اعلام کرد.

ولی نژاد گفت: یقیناً ایران و کشورهای دنیا در چنین روزی به پا خواهند خواست و فریاد اینکه قدس برای جهان اسلام است را به عرش خواهند رساند و سال به سال بر عظمت کار و بر شعاع و گستردگی و عمق آن افزوده خواهد شد.