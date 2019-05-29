حضور سفیر ایران در ورزشگاه و تذکر AFC به مشکل نماینده ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و النصر عربستان از ساعت ۲۳ به وقت تهران در ورزشگاه العربی قطر به مصاف هم رفته اند. این بازی در چارچوب دیدار معوقه هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا برگزار می‌شود.

به دلیل برگزاری این بازی در زمین بی طرف، کمبود نیروجهت کنترل دربهای ورودی و گیت ها موجب تذکر افسر امنیتی و ناظر AFC به باشگاه ذوب آهن شد.

تنها کنترل امنیتی و تفتیش بدنی بعهده پلیس قطر است تمام نیروها در دربهای ورزشگاه باید ایرانی باشد. نهایتاً بعد از یکساعت با مذاکره مدیرعامل باشگاه با نماینده AFC و افسر امنیتی مشکل حل شد

محمد علی سبحانی سفیر ایران در قطر و خانواده‌های کارکنان سفارت برای تماشای این مسابقه در ورزشگاه هستند.

از این بازی حدود ۱۰۰ تماشاگر ایرانی و حدود ۱۰۰ هوادار تیم النصر استقبال کرده اند.

داور ازبکستانی مسابقه در دقیقه ۲۶، بازی را به خاطر اجرای قانون «کولینگ بریک» و آشامیدن آب قطع کرد.

علیرضا منصوریان کنار خط آرام و قرار نداشت و تاکتیک های لازم را مدام به بازیکنانش گوشزد می کرد. منصوریان همچنین در یکی دو صحنه خطای بازیکنان النصر به داور چهارم اعتراض کرد.

در دقیقه ۴۰ بازی، ویتوریا سرمربی تیم النصر برای لحظاتی با بازیکنان تیم ذوب آهن به خاطر عدم رعایت بازی جوانمردانه دچار درگیری لفظی شد که این درگیری بعد از خوش و بش قاسم حدادی فر و محمدرضا حسینی با ویتوریا ختم به خیر شد.