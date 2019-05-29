به گزارش خبرنگار مهر، حواشی وقت‌های اضافه دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس تهران در چارچوب رقابت‌های مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان نسبت به وقت‌های اضافه گرفته شده برای این مسابقه به داور بازی اعتراض کرد و معتقد بود که این بازی این میزان وقت اضافه به دنبال نددارد.

بعد از ضربه احمد نوراللهی در دقیقه ۱۲۱ مسابقه، سیاوش یزدانی با تغییر مسیر توپ، آن را به سمت دروازه هدایت کرد و توپ به درون دروازه سپاهان رفت.

بعد از گل تیم پرسپولیس در دقیقه ۱۲۱ مسابقه و قبل از ضربات پنالتی، هواداران این تیم به شدت به تشویق پرداختند و ایستاده بازی را تماشا می‌کردند.

بازیکنان سپاهان بعد از گل خوردن از پرسپولیس روی زمین مسابقه دراز کشیدند به نوعی که همه بازیکنان به جز پیام نیازمند، بر روی زمین مسابقه دراز کشیده بودند.

علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم پرسپولیس تهران بعد از گل تیمش از داور مسابقه کارت زرد دریافت کرد.

هواداران پرسپولیس بعد از گلزنی تیمشان در مسابقه امروز با در آوردن لباس‌های خود به خوشحالی پرداختند.

شادی‌های بعد از پیروزی شجاع خلیل‌زاده و نشان دادن نشان تیم پرسپولیس از نکات جالب توجه بعد از پایان این مسابقه به شمار می‌رفت.

بازیکنان خارجی سپاهان در تلاش بودند که سایر بازیکنان این تیم اصفهانی را از روی زمین بلند کنند اما در این زمینه تا دقایقی ناکام بودند.

بازیکنان پرسپولیس بعد از این مسابقه در تلاش بودند که بازیکنان سپاهان را بلند کرده و آنها را به سمت خروجی ورزشگاه هدایت کنند.

هواداران سپاهان در دقایق پایانی مسابقه به صورت ایستاده و با چشمان گریان در ورزشگاه نقش‌جهان ماندگار شدند و به تشویق تیم خود و شعار علیه داوری مشغول بودند.

این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس به پایان یافت. پرسپولیس با پیروزی در این مسابقه، به فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور صعود کرد.