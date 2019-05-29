حل معضلات ترافیکی باغستان با اجرای پروژه کمربندی تهران شهریار

حسن رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه متاسفانه نبود مسیر های جایگزین برای تردد خودروهایی که مقصد آنها به سمت استان تهران است معضلات ترافیکی را برای شهر و شهروندان به همراه داشته است و با بهره برداری از کمربندی تهران- شهریار بسیاری از این موانع رفع خواهد شد، اظهار داشت: اجرای پروژه عمرانی کمربندی تهران – شهریار با روند خوبی پیش می رود و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد افتتاح این مسیر باشیم.

وی ادامه داد: عبور کمربندی از شهر باغستان نه تنها تردد وسائل نقلیه در محور تهران-شهریار را کاهش می دهد بلکه در مصرف انرژی، تصادف، صرفه‌جویی در زمان سفر، کاهش ترافیک و آلودگی صوتی تاثیر به سزایی خواهد داشت.

رنجبر تصریح کرد: این پروژه به طول تقریبی ۸ کیلومتر است که ۴کیلومتر از آن به صورت کامل جدول گذاری و زیرسازی شده و ۶۰ درصد آسفالت آن اجرا و ما بقی پروژه نیز با سرعت مطلوب در حال پیش روی است.

شهردار شهر باغستان اعتبار این پروژه را حدود ۸ میلیارد اعلام کرد و اظهار امیدواری کرد با بهره برداری از این پروژه جوی آرام و ایمن در شهر باغستان در حوزه ترافیکی خواهیم داشت.



