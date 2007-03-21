کاوازاکی ژاپن متوقف شد / چونام کره جنوبی بر نماینده اندونزی غلبه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در گروه F با توقف کاوازاکی ژاپن و پیروزی چونام دراگونز کره جنوبی پیگیری شد.

کاوازاکی صدرنشین گروه F در حالیکه یک پیروزی آسان را برای خود متصور بود در خانه با نتیجه تساوی یک بریک مقابل بانکوک یونیورسیتی تایلند متوقف شد، اما به لطف گل زده بیشتر نسبت به چونام کره جنوبی کماکان در صدر جدول گروه باقی ماند. در این بازی حریف تایلندی با گل سوریا دوماتیسونگ که در دقیقه 7 به ثمر رسید از میزبان خود پیش افتاد و برتری خود را تا دقیقه 78 حفظ کرد. در این زمان پاتیپارن فتفان بازی را به تساوی کشاند و ژاپنی ها را از تحمل یک شکست خانگی رهایی بخشید.

در دیگر بازی این گروه چونام کره جنوبی با 2 گل بر آرمالانگ اندونزی غلبه کرد و به یکقدمی کاوازاکی فرونتال ژاپن در صدر جدول رسید. در این دیدار کیم تائه سو و ساندرو کاردوسو در دقایق 48 و82 برای تیم کره ای گلزنی کردند.

پس از برگزاری بازیهای امروز در گروه F تیم کاوازاکی فرونتال ژاپن با 4 امتیاز و تفاضل گل 2+ صدرنشین است. چونام دارگونز با همین تعداد امتیاز و به واسطه زدن تعداد گل کمتر نسبت به حریف ژاپنی جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. بانکوک یونیورسیتی تایلند با 2 امتیاز در رده سوم ایستاده و آرمالانگ اندونزی بدون امتیاز قعرنشین گروه است.