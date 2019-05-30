زیرساخت اشتغال بانوان در استان قزوین تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان قزوین چهارشنبه شب با حضور فریبا نظری پور کیایی مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، زاهدی استاندار، منوچهر حبیبی معاون سیاسی امنیتی استانداری، داوود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان زن استان در استانداری برگزار شد.

اکرم نجفی در این جلسه اظهارداشت: در استان قزوین ۱۲.۳ درصد زنان از جامعه روستایی هستند که مشکلات آنها باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی بیان کرد: در جمعیت روستایی استان ۵۰ نفر در دهیاری ها و ۲۷ نفر عضو شوراها هستند و توانسته اند توان خود را نشان دهند.

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین بیان کرد: برای افزایش توان مهارتی و علمی زنان اقدامات خوبی صورت گرفته و این دوره ها همچنان امسال تداوم خواهد یافت.

نجفی گفت: در حوزه اقتصادی الویت ما توجه به صنایع دستی برای تقویت اشتغال زنان است و امیدواریم حمایت لازم در این زمینه صورت گیرد.

وی با اشاره به مشکلات زنان اظهارداشت: نبود زیرساختها در حوزه آموزش از مشکلاتی است که برای رفع آن باید اقدام شود.

نجفی تصریح کرد: در پرداخت تسهیلات اشتغال باید به زنان توجه بیشتری کرد و در گرفتن وثیقه همراهی ها بهتر شود تا بانوان قادر به تامین آن باشند.

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین یادآورشد: در اختصاص سهم ۱۰۰ درصدی اشتغال خانگی به استان قزوین چون سال اول است باید زیرساختها تامین شود و انتظار داریم ارزیابی ها فقط امسال نباشد تا بتوانیم در کنار تامین زیرساختها نسبت به رفع چالش ها هم اقدام کنیم.