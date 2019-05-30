فراخوان بنیاد سینمایی فارابی به مناسبت «روز جهانی قدس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در متن اطلاعیه بنیاد سینمایی فارابی در دعوت از اهالی سینما برای حضور باشکوه در راهپیمانی روز جهانی قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین چنین آمده است:

«روز قدس، پیام بیداری ملت‌های اسلامی و روز مقابله با مستکبران و ظالمان است و حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با تعیین آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، مبارزه با رژیم اشغالگر فلسطین را در جهان گسترش داد و همه مسلمانان را برای مقابله و مبارزه با مستکبران دعوت کرد و خواستار ایجاد وحدت امت اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی بود.

سرزمین قدس متعلق به مردم فلسطین است، روز قدس نماد آزادی‌خواهی جهان اسلام و روز همبستگی و یکپارچگی در برابر رژیم ضدبشری اسرائیل است.

ملت شریف ایران نیز همپای تمامی مسلمانان جهان افتخار دفاع از فلسطین مظلوم را دارند و برای دفاع از سرزمین قدس به پا خواهند خواست و بار دیگر برای آزادی قدس شریف، با آزادی خواهان و حق‌طلبان جهان هم صدا می‌شوند و اعتراض خود را علیه ظلم و جور و تجاوز رژیم صهیونیستی ابراز می‌کنند.

بنیاد سینمایی فارابی نیز ضمن دعوت از اصناف و خانواده فهیم و دردمند سینمای ایران برای حضور در این راهپیمایی، حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کرد.»