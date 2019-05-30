احتمال وقوع تگرگ در برخی مناطق/ وزش باد شدید در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، احد وظیفه، در رابطه با آخرین وضعیت جوی در کشور گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی روز پنجشنبه (۹ خرداد) و جمعه (۱۰ خرداد) در استان‌های گلستان، شرق مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و تهران رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید و احتمال وقوع تگرگ در برخی از این مناطق وجود دارد. همچنین در برخی مناطق استان‌های قم، یزد، خراسان جنوبی، کرمان، شمال هرمزگان، شمال سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر بارش باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید و احتمال رخداد گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: بیشترین مقدار بارش در روزهای پنجشنبه (۹ خرداد) و جمعه (۱۰ خرداد) در خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، نیمه شرقی تهران و اصفهان است.

مدیر کل پیش‌بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی اضافه کرد: روز شنبه (۱۱ خرداد) در خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، کرمان و شمال سیستان و بلوچستان رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود. همچنین روزهای یکشنبه (۱۲ خرداد) و دوشنبه (۱۳ خرداد) در شمال فارس، جنوب اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و برخی مناطق آذربایجان شرقی بارش پراکنده باران رخ می‌دهد.

وظیفه در پایان به وضعیت جوی پایتخت نیز اشاره کرد و گفت: برای تهران در روز پنج شنبه (۹ خرداد) آسمانی ابری گاهی افزایش ابر و رگبار و رعد و برق گاهی وزش باد شدید در روز و برای همین روز در شب آسمانی نیمه ابری تا ابری رگبار و رعدو برق گاهی وزش باد شدید با بیشینه کمینه دمای ۳۰ و ۱۸ درجه سانتیگراد، در روز جمعه (۱۰ خرداد) آسمانی نیمه ابری تا ابری گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید با بیشینه و کمینه دمای ۲۸ و ۱۷ درجه سانتیگراد، برای روز شنبه (۱۱ خرداد) آسمانی صاف تا کمی ابری در بعد از ظهر وزش باد با بیشینه کمینه ۲۹ و ۱۶ درجه سانتیگراد و برای روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۲ و ۱۳ خرداد) آسمانی صاف تا کمی ابری با بیشینه و کمینه دمای ۳۱ و ۱۷ و۳۲ و ۱۸ پیش بینی می‌شود.