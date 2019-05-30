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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۲:۳۷

هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا؛

دلخوری ذوب آهنی‌ها از رسانه ملی و انتخاب عجیب گزارشگران

دلخوری ذوب آهنی‌ها از رسانه ملی و انتخاب عجیب گزارشگران

بی تفاوتی رسانه ملی به بازی آسیایی تنها نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا باعث دلخوری ذوب آهنی ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم فوتبال ذوب آهن بهترین تیم ایرانی در آسیا و تنها نماینده باقیمانده کشورمان در لیگ قهرمانان در بازی مهمی برای تعیین صدرنشین گروه اول مسابقات به دیدار قهرمان کشورعربستان می رفت رسانه ملی بی توجهی خاصی به این بازی داشت.

این بازی در آخرین لحظات مانده به آغاز مسابقه با تلاش مدیران شبکه شما در حالی از این شبکه روی آنتن رفت که در ۱۰-۱۵ دقیقه نخست بازی گزارشگر نداشت و فردی کاملاً ناآشنا با فضای فوتبال روی بازی به جای گزارش صحبت می کرد. بعد از گذشت چند دقیقه گزارشگری، گزارش بازی را در دست گرفت که اطلاعات کافی درباره لیگ قهرمانان آسیا نداشت و تا آخرین لحظات اطلاعات اشتباه به بینندگان تلویزیون می داد.

این مسائل باعث دلخوری اعضای تیم فوتبال ذوب آهن شد و آنها معتقد بودند چرا باید یک بازی حساس آسیایی این تیم این چنین مورد بی توجهی رسانه ملی قرار بگیرد؟

کد مطلب 4629422

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    نظرات

    • آذری IR ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
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      تیم ذوب بهترین تیم ایران چرا مورد بی مهری قرار میگیرد چرا تبعیض؟! رسانه ملی مقصراست...

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