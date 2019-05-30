کمک ۴۵۰ میلیون تومانی خیران گلستانی در جشن گلریزان ستاد دیه

به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمیان پیش از ظهر پنجشنبه در جشن گلریزان ستاد دیه گلستان، اظهار کرد: خیران در جشن گلریزان امروز (پنجشنبه) ۴۵۰ میلیون تومان کمک کردند.

هاشمیان افزود: این کمک در حالی است که کل کمک پارسال خیران ۵۰۰ میلیون تومان بود.

وی گفت: کمک های خیران فقط برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد که ناخواسته در حوادثی مانند حوادث کارگاهی دچار مشکل شده اند اختصاص می یابد.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه هم اکنون ۵۲۰ محکوم جرایم مالی غیرعمد در زندان های استان چشم به راه کمک هستند افزود: کمک ستاد دیه محدود به ماه رمضان نیست و اگر هر نفر فقط ۱۰ هزار تومان به ستاد دیه استان کمک کند می توان تعداد زیادی از این محکومان را آزاد کنیم.

هاشمیان افزود: سال گذشته ۳۱۰ زندانی جرایم غیر عمد با کمک خیران و گذشت شاکیان و کمک های برنامه ماه عسل از زندان آزاد شدند.

وی همچنین گفت: ستاد دیه گلستان پارسال رتبه نخست کشور در رضایت شاکیان را کسب کرد.