به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رزمحسینی پنج شنبه صبح در دیدار سرگئی بوردیلیاک سفیر جمهوری اوکراین در ایران اظهار کرد: برای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی بین دو استان کیاف و خراسان رضوی آمادگی داریم و از پیشنهادها در این زمینه استقبال می کنیم.
وی افزود: زمینه توسعه همکاری های اقتصادی بین خراسان رضوی و استان های کشور اوکراین فراهم است.
سفیر جمهوری اوکراین در ایران هم در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به مشهد گفت: هیچ مشکلی در مسیر توسعه همکاری ها بین ایران و اوکراین وجود ندارد اما باید روی ساز و کار ارتقای سطح مناسبات اقتصادی برنامه ریزی شود.
سرگئی بوردیلیاک افزود: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته به زودی، پرواز مستقیم بین مشهد و شهر کیاف کشور اوکراین راه اندازی خواهد شد که می تواند توسعه روابط را تسهیل کند.
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