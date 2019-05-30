رونمایی از پوستر نمایش «کرونوس»

‎به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «کرونوس» به نویسندگی و کارگردانی علی صفری و با حضور ‎حسین منفرد، کوروش شاهونه، میلاد آریافر، ابراهیم ناییج، علیرضا گلدهی، امیرعلی گودرزی و رها حاجی زینل از ۱۹ خرداد در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه می‌رود.

«کرونوس» روایتی از پیچیدگی زمان و تلاش انسان برای بقا در سال ۳ هزار میلادی است، این نمایش تجربه تازه صفری پس از آثاری همچون «آشویتس زنان»، «هجوم»، «آخرین نبرد» و «مربع» به عنوان نویسنده و کارگردان است.

‎این نمایش ۱۹ خرداد تا ۱۹ تیر در عمارت نمایشی نوفل لوشاتو روی صحنه خواهد رفت، علاقمندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه نمایند.