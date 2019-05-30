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۹ خرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۲۲

رونمایی از پوستر نمایش «کرونوس»

رونمایی از پوستر نمایش «کرونوس»

پوستر نمایش «کرونوس» به نویسندگی و کارگردانی علی صفری و با طراحی از امین قنبری رونمایی شد.

‎به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «کرونوس» به نویسندگی و کارگردانی علی صفری و با حضور ‎حسین منفرد، کوروش شاهونه، میلاد آریافر، ابراهیم ناییج، علیرضا گلدهی، امیرعلی گودرزی و رها حاجی زینل از ۱۹ خرداد در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه می‌رود.

«کرونوس» روایتی از پیچیدگی زمان و تلاش انسان برای بقا در سال ۳ هزار میلادی است، این نمایش تجربه تازه صفری پس از آثاری همچون «آشویتس زنان»، «هجوم»، «آخرین نبرد» و «مربع» به عنوان نویسنده و کارگردان است.

‎این نمایش ۱۹ خرداد تا ۱۹ تیر در عمارت نمایشی نوفل لوشاتو روی صحنه خواهد رفت، علاقمندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه نمایند.

کد مطلب 4629561
فریبرز دارایی

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