رژیم صهیونیستی از حمله به فلسطین هراس دارد

حجت الاسلام علی احتشام در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فردا آنچه که در خیابان‌های سراسر کشور و دیگر کشورها اتفاق می‌افتد، مشت محکمی بر دهان صهیونیسم جهانی است، اظهار داشت: هرکس که دغدغه اسلام دارد باید در راهپیمایی روز قدس شرکت کند و این موضوع امسال از آن جهت اهمیت دارد که موضوع معامله قرن مطرح شده در حالی که این طرحی مسخره است و با مقاومت قرن به زباله دان تاریخ می‌پیوندد.

وی با بیان اینکه آنچه که برای یک انسان متعهد بیش از دیگران مسئولیت سازی می‌کند آن است که مسئله قدس تنها مسئله فلسطین نیست، افزود: مسجد الاقصی مسجد مسلمانان و یکی از چهار حرم بزرگ دنیا است و حتی اگر روزی کشورهای عربی و حتی مردم فلسطین بخواهند از این مسجد چشم پوشی کنند، انسان متعهد نمی‌تواند از مسجدی که معراج پیامبر در آن بوده چشم پوشی کند.

امام جمعه موقت کاشان ضمن اشاره به دفاع نظام مقدس جمهوری اسلامی از قدس ابراز داشت: این دفاع موجب شده است که ملت مظلوم فلسطین دفاع با سنگ را در مقابل دفاع موشک تا جایی پیش ببرند که اسرائیل از حمله به این منطقه هراس داشته باشد.

وی با بیان اینکه دوران ما دوران غیرت و اقتدار است، گفت: انسان غیور و با همیت از آرمان‌های اسلامی دفاع می‌کند در حالی که امام علی (ع) تاکید کردند که در برابر ظالم خشمگین و از مظلوم حمایت کرد و بر همین اساس هر کجا که ندای مظلومی بشنونیم از آن حمایت می‌کنیم و با حضور در راهپیمایی فردا جوابی دندان شکن به یاوه گویان می‌دهیم.