دانشگاه علوم پزشکی قزوین از ایده های کاربردی حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر مهرام، در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که ظهر پنجشنبه در استانداری برگزار شد اظهار داشت: نخبگان، ایده پردازان و مبتکران هر طرحی ارائه کنند حتی اگر به نتیجه نرسد شکستی در آن دیده نمیشود و هر ایده مقدمه ایدههای بهتر و متعالی تر است.
وی بیان کرد: انسانهایی مانند ژول ورن شاید آنچه ابتدا مطرح کردند مانند یک رؤیا بود و هرگز کسی آن را باور نمیکرد اما روزی به واقعیت پیوست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان یادآورشد: روزگاری فیلمهایی ساختند که تصاویری از داخل بدن انسان را نشان میداد و کمتر کسی فکر میکرد روزی دوربینهایی ساخته خواهد شد که وارد بدن شده و همه اجزا را به تصویر بکشد اما همه ایدهها عملی شده و میتوان باور کرد همه ایدههایی که نخبگان ما ارائه میکنند قابل اجراست.
مهرام گفت: به هیچ طرح و ایده و ابتکاری نباید با نگاه حقارت نگریست و فکر کرد فقط روی کاغذ و یک تحقیق است بلکه بپذیریم هر چیز غیر ممکنی میتواند ممکن شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در خصوص طرح ارائه شده از سوی نخبه قزوینی تصریح کرد: بخشی از این طرح شدنی است و برخی نقد دارد و باید اصلاح شود اما همه آن بسیار ارزشمند است زیرا یک مطالعه آزمایشگاهی هم به تدریج به یک مدل عملی تبدیل میشود.
وی گفت: این طرح کار بزرگی است و حتی اگر به شکست منجر شود ارزشهای خود را دارد و مقدمه کارهای دیگر است و ما از آن حمایت میکنیم.
مهرام یادآورشد: طرح ساخت تجهیزات پزشکی چون هزینههای سنگینی لازم دارد حتماً باید در قالب شرکتهای دانش بنیان اجرایی شود و در این زمینه بانکها میتوانند حامی مالی باشند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین بیان کرد: معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری میتواند از این طرحها حمایت کند زیرا در حال حاضر منابع محدود استانی توان حمایت را ندارد و این کار باید از سطح ملی حمایت شود اما برای همکاری در اجرا و در اختیار گذاشتن امکانات پزشکی، تحقیقاتی و نیروی انسانی کمک خواهیم کرد.
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