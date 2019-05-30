بدهی ۱۰۰ میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی به علوم پزشکی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، نوید دانایی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات شبکه بهداشت و درمان گرمسار به میزبانی سالن جلسات اداره شبکه بهداشت و درمان این شهر ضمن بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی بالغبر ۱۰۰ میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی سمنان بدهی دارد، ابراز داشت: پیگیری برای وصول این مطالبه در دستور کار قرار دارد.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین منابع مالی تأمینکننده دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستانهای زیرمجموعه این دانشگاه وصول مطالبات مالی از شرکتهای بیمه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه بدهی برخی شرکتهای تأمینکننده منابع مالی این مجموعه نیز از سال ۹۵ باقیمانده که باید وصول شود، ابراز داشت: وصول این مطالبات میتواند بخش عمدهای از مشکلات موجود را حل کند.
دانایی کمبود اعتبارات را چالش جدی شبکه بهداشت و درمان دانست و تصریح کرد: علیرغم وجود مشکلات مالی مهمترین رویکرد این مجموعه حفظ نیروهای کارآمد، پزشکان متخصص و فوق تخصص، پرستاران و کارکنان بیمارستانی است.
وی از کمبود نیروی پرستار در استان سمنان خبر داد و افزود: تکمیل کادر نیروی انسانی از دیگر اولویتهای مهم دانشگاه علوم پزشکی به شمار میرود.
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