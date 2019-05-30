وزارت اطلاعات از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای به مناسب روز جهانی قدس، از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

روز قدس برای فلسطینی ها نیست برای ایران هم نیست این روز برای سربلندی و اعتلای اسلام عزیز است.

بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) جمعه آخر ماه مبارک رمضان که زمانی برای برای طهارت روح و جسم مسلمانان است را روز جهانی قدس نامگذاری کردند تا مسلمانان برای طهارت اسلام عزیز از ظللم مستکبرین نیز حضوری وحدت بخش در سراسر جهان داشته باشند و در این روز برای نجات اسلام و فلسطین قیام کنند. از گرما و سرما بگذرند و صرفاً برای نجات اسلام به خیابان ها بیایند و شعار مرگ بر استکبار ظالم و رژیم کودک کش و غاصب صهیونیستی را سر دهند.

وزارت اطلاعات با تأسی به آن امام عزیز و در پرتو عنایات و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که می فرمایند: «مسئله روز قدس هم امسال از هر سال مهم تر است البته مسئله فلسطین یک مسئله اساسی است و مخصوص دولت ها و کشورهای اسلامی هم نیست. مسئله فلسطین یک مسئله انسانی است وجدان های انسانی وادار به واکنش می شوند در مقابل آنچه بر سر ملّت فلسطین آمد، صرفاً مسئله اسلامی نیست، البته برای مسلمانان این کار اهمیت بیشتری دارد.» با دعوت از مردم مومن و انقلابی در جمعه آخر ماه مبارک رمضان برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس، اعلام می دارد تا در کنار مردم غیور و انقلابی در مقابل هر گونه اقدام علیه نظام اسلامی با قدرت می ایستد.



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