فریاد«مرگ بر اسرائیل» درگلستان طنین اندازشد/ نه به «معامله قرن»

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: مردم ولایتمدار گلستان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان همپای مردم سراسر کشور با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین نشان دادند.

گلستانی ها در شهرهای مختلف این استان برای پیروی از فرمان بنیانگذار فقید انقلاب با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس خشم و انزجار خود را نسبت به اسرائیل و آمریکا نشان دادند.

مردم روزه دار گلستان با شعارهای ضدصهیونیستی حضور چشم گیری در صحنه مبارزه حق علیه باطل داشتند و از تمام رده های سنی، زن و مرد، پیر و جوان، نظامی و غیرنظامی در این مراسم شرکت کردند.

راهپیمایی بزرگ روز قدس در مرکز استان ساعت ۱۰ و نیم صبح جمعه آغاز شد و مردم با تجمع در میدان شهرداری به سمت مصلی راهپیمایی کردند.

گروه های مختلف مردم که از هشت مسیر خود را مصلی رسانده بودند، پلاکاردهای «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آمریکا»، «القدس لنا»، «لبیک یا خامنه ای» و غیره در دست داشتند.

راهپیمایی در ۴۱ نقطه گلستان

در ۴۰ نقطه استان هم مانند گرگان اقشار مختلف مردم شیعه و سنی حضور یافته و وحدت و برادری را به رخ همگان کشیدند.

مردم آمده بودند تا با حضور در راهپیمایی روز قدس به اسرائیل غاصب بفهمانند که ملت مظلوم فلسطین هیچ زمان تنها نیستند و کشورهای مسلمان با پشتیبانی از آنها اجازه دست درازی به دشمنان را نخواهند داد.

خانم جوانی که کودکش در آغوش وی آرمیده بود، به خبرنگار مهر گفت: شرکت در راهپیمایی روز قدس یک وظیفه برای همه مسلمانان است و ما با حضور خود نفرتمان را نسبت به دولت های غاصب نشان می دهیم.

زهرا محمودی همچنین به جنایات رژیم صهیونیستی در قبال مردم مظلوم فلسطین اشاره کرد و گفت: بیت‌المقدس قبله اول مسلمانان جهان بوده است و چشم و امید بسیاری از مردم ستم دیده و مظلوم جهان به سوی این مسجد و سرزمین است.

وی اظهار امیدواری کرد که انشالله بزودی مردم فلسطین از شر اسرائیل و شرارت های آن رهایی یابند.

حضور در راهپیمایی مهر تأیید بر نظام است

یک جوان ۲۰ ساله گلستانی که عنوان می کرد همه ساله در راهپیمایی های مختلف شرکت می کند، به خبرنگار مهر گفت: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به نام روز جهانی قدس نامگذاری کردند تا به این وسیله از مردم فلسطین حمایت کنند.

علیرضا ملک افزود: بعد از رحلت امام خمینی (ره)، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم با اندیشه توانای خود، شور و شوق مردم برای حضور در راهپیمایی این روز را بیشتر کردند.

وی بیان کرد: مردم ما با حضور خود در راهپیمایی روز جهانی قدس ابتدا مهر تأییدی بر نظام جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب می‌زنند و سپس نشان می‌دهند که همیشه در جهت حمایت از مردم مظلوم فلسطین ایستاده‌اند.

ملک تصریح کرد: روز قدس تنها مختص فلسطین نیست بلکه مردم با این حضور، حمایت خود را سایر کشورهای مسلمان جهان که مورد تهاجم ستمکاران واقع شده اند، اعلام می کنند.

در کنار حضور گسترده مردم مسئولان استانی و شهرستانی هم همپای مردم در این راهپیمایی حضور داشتند.

قدس نشان از مقاومت ملت مسلمانان علیه مستکبران جهان است

روز قدس روز همدلی ملت‌های اسلامی با مردم فلسطین است فرماندار گرگان هم در حاشیه راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز جهانی قدس از امام راحل (ره) برای ما به یادگار مانده و هر سال با نگاه عالمانه و داهیانه رهبر معظم انقلاب باشکوه‌تر از سال قبل برگزار می‌شود.

ابوالقاسم صفوی در ادامه گفت: امروز اسرائیل به عنوان مظهر صهیونیسم بین الملل و عامل کشتار کودکان و انسان‌های بی گناه و مظلوم است و آمریکا ملت ایران را به جرم استقلال خواهی و دفاع از مظلومان مورد شدیدترین تحریم ظالمانه اقتصادی قرار داده که البته ملت ما با تاسی از پیامبر اکرم (ص) با مقاومت هوشمندانه و عالمانه پیروز این جنگ نابرابر خواهد بود.

وی افزود: از این رو حضور در راهپیمایی روز قدس نشان از مقاومت ملت مسلمان علیه ظالمان و مستکبران جهان است.

صفوی بیان کرد: شرکت مسلمانان جهان در این راهپیمایی به عنوان اعلام حمایت از مقاومت اسلامی و پشتیبانی از ایستادگی مردم مظلوم فلسطین در مقابل رژیم غاصب اسرائیل است.

وی گفت: روز قدس روز همدلی ملت‌های اسلامی برای ایستادگی در برابر ظلم و ستم به مردم مظلوم فلسطین است.

صفوی تأکید کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس ناامیدی و یاس هرچه بیشتر دشمنان از جمله رژیم غاصب صهیونیستی را در پی خواهد داشت.

قدس، روز وحدت آزادی خواهان جهان است

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد، مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان هم در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس با اشاره حضور حداکثری مردم در راهپیمایی به خبرنگار مهر گفت: روز قدس، روز وحدت آزادی خواهان جهان و اعلام خشم و انزجار از جنایات صهیونیست‌ها و حامیانش است.

وی افزود: امروز مردم استان همه آمدند تا خشم و نفرت خود را نسبت به اسرائیل و آمریکا و هم پیمانان آنها نشان دهند.

ولی نژاد با بیان اینکه سال به سال بر عظمت کار و بر شعاع و گستردگی و عمق راهپیمایی اضافه می‌شود، گفت: این باور که اسرائیل یک کشور غیرقانونی است روزی تبدیل به فرهنگ عمومی خواهد شد و همین فرهنگ عمومی در نهایت اسرائیل را از سرزمین مسلمانان محو خواهد.

امسال هم مردم گلستان با حضور خود در راهپیمایی روز قدس تصاویر زیبا و ماندگاری از خود به نمایش گذاشتند.

بدخواهان اسلام مخصوصاً کشورهای غاصب اسرائیل و آمریکا بدانند که مردم غیور ایران اسلامی و دیگر کشورهای مسلمان جهان همیشه از مردم مظلوم فلسطین حمایت خواهند کرد و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.