تولید کننده وصنعتگر به غیر از تولید نباید دغدغه‌ دیگری داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر پنج شنبه با حضور در ایین افتتاح ۲ واحد تولیدی صنعتی به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرک صنعتی قرچک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز هر کسی که از تولید داخلی حمایت نکند خائن و در تیم دشمن است لذا همه همکاران بدانند که وزارت صمت خانه صنعتگران است و امسال سال رونق تولید است و هیچکس انتظار مماشات نداشته باشند و هر دستگاهی که از تولید حمایت نکند برخورد می شوند.

وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص مشکلات کمبود زیر ساخت‌های شهرک صنعتی قرچک نیز بیان داشت: شهرک صنعتی قرچک با وجود اینکه نو پا است ولی پیشرفت فوق العاده ای داشته است و این به این معنا نیست که ما تلاش نکنیم و تمامی نهادها و دستگاه‌ها باید به سرعت به پای کار بیایند و زیر ساخت‌های آن را آماده کنند که تولید کننده و صنعتگر به غیر از تولید دغدغه‌ای دیگر نداشته باشد.

رحمانی با بیان اینکه وزارت صنعت و معدن وتجارت به صورت جدی پیگیر حل مشکلات صنعتگران است گفت: باید نهضت ساخت داخل راه اندازی شود و از ابتدای سال جدید بر راه اندازی این نهضت تاکید داشته ایم چرا که خیانت است اگر کالایی را که می توانیم تولید کنیم به واردات آن بپردازیم چرا که در این صورت منابع ارزی هدر می رود و وابستگی خارجی ایجاد می‌شود لذا تاکید کرده ایم که هر کالایی که قابل ساخت در داخل است باید واردات آن ممنوع شود.