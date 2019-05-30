معرفی ۵ سوپرسبزی مغذی/ ارتباط دیابت و افزایش خطر سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، مهم ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

دیابت نوع۲ ریسک ابتلا به سرطان را افزایش می دهد

یافته های تحقیقاتی نشان می دهد دیابت نوع۲ منجر به افزایش ریسک ابتلا به انواع سرطان، از جمله ۱۱ سرطان در مردان و ۱۳ سرطان در زنان می شود.

پنج سبزی که باید در رژیم غذایی گنجانده شوند

محققان در تحقیقی به بررسی بهترین سبزیجاتی پرداختند که ارتباط قوی ای با کاهش ریسک ابتلا به بیماری های مزمن دارند.

مصرف سویا و کاهش ریسک شکستگی استخوان در بازماندگان سرطان سینه

نتایج تحقیق جدید نشان می دهد مصرف سویا موجب کاهش ریسک شکستگی های استخوانی در بازماندگان سرطان پیش از یائسگی می شود.

تاثیرات مضر مصرف بیش از حد پروتئین را بشناسیم

پروتئین ها انواع بسیار مختلفی دارند که هرکدام در بخش خاصی از بدن به مصرف می رسند. مصرف پروتئین برای بدن بسیار مفید است، اما همانطور که مصرف پروتئین مفید است مصرف بیش از حد آن هم سبب ابتلا به برخی بیماری ها می شود.